رئيس مجلس الدولة: أنجزنا 100% من الاستشارات فى القضايا

جدة - نرمين السيد - قال المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، إن من دواعى السرور لديه، أن يتم هذا الإنجاز فى حضور قاضيات جدد، تم تعيينهن لأول مرة منذ 75 عاما، بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعيين 98 قاضية من التى أدين القسم واستلمن العمل.





وأضاف، خلال احتفالية يوم الوفاء، حقا هذا النجاح، تم بتصميم ووضوح الرؤية وتكاتف الجميع قاضيات وقضاة، ويغلفه حسن التنظيم من الإدارة والمتابعة اليومية، قائلًا: "نحن فى هذه الاحتفالية نفخر بما وصل إليه مجلس الدولة"، وتم تنظيم قبول ملفات المتقدمات الجدد من الدفعة الحديثة للتعيين بمجلس الدولة، ويقدمن ملفاتهن للتعيين بالمجلس لأول مرة منذ إنشاء مجلس الدولة، ويعتبر هذا إنجازا غير مسبوق من إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى نشكره عليه.

وتابع أن الفتاوى والاستشارات القانونية التى تقدم للمجلس لإبداء طلبات الرأى فيها، بأنه تم إنهاء جميع طلبات الرأى القديمة الموجودة منذ فترة طويلة، وأصبح الإنجاز عاليا ويتجاوز 96%؜ من المعروض، ويصل إلى 100%، حيث يعتبر مجلس الدول بيت الخبرة، وأعلى جهة استفتاء قانونى فى مصر، وأضحت الموضوعات يتم الرد عليها خلال شهر أو اثنين على الأكثر.

وأضاف رئيس مجلس الدولة: "أما بالنسبة لقسم التشريع المختص بمراجعة القوانين واللوائح الواردة من البرلمان لمراجعتها وتكييفها بالشكل القانونى، أضحت سريعة المراجعة، ويتم الرد على جميع الجهات الطالبة بسرية تامة وسرعه فائقة، حيث أصبح تتم المراجعة فى نفس يوم الطلب".