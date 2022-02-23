وزير التعليم العالى يصدر قرارا بإغلاق كيانين وهميين بالشرقية

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة فى مُداهمة الكيانات الوهمية التى تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.





وأشار التقرير إلى مُداهمة اللجنة للمُنشأة المُسماة "أكاديمية ابن سينا"، والكائن مقرها فى (18 شارع الإمام - فلل الجامعة - الزقازيق - محافظة الشرقية)، وكذلك مداهمة المُنشأة المُسماة "IGI"، والكائن مقرها فى (شارع فاروق - الزقازيق - محافظة الشرقية)، وتزعمان منح شهادات مُعتمدة فى العديد من المجالات، وذلك دون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والجهات المُختصة.

وأصدر وزير التعليم العالى، قرارًا بغلق المُنشأتين الوهميتين، كما قام بمخاطبة محافظ الشرقية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

وأشاد بجهود لجنة الضبطية القضائية فى التصدى لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمُداهمة أى كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

وصرح عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن لجان الضبطية القضائية بالوزارة سوف تُكثف من ملاحقتها للكيانات الوهمية التى تدعى كذبًا، منح درجات أكاديمية، دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة تعليمية.

وأضاف المتحدث الرسمى، أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالى للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس ـ الليسانس)، كما تم نشرها على موقع وزارة التعليم العالى، وصفحات التواصل الاجتماعى الرسمية للوزارة، والموقع الإلكترونى للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفى حالة الرغبة فى التأكد من شرعية أى مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى مواقع التواصل للوزارة.