/681218/مصرع-شخصين-بمركز-ابوتشت-بقنا-بسبب-خلافات-عائلية

قتل شخصان، اليوم الاربعاء، بإحدى قرى مركز أبو تشت، شمال قنا، بسبب خلافات عائلية ومازالت الواقعة قيد التحقيق بدأت الواقة بتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، بلاغا يفيد بمصرع رجل وسيدة في ظروف غامضة بدائرة مركز أبو تشت.

دوت الخليج

وفور تلقي البلاغ انتقل لمكان الحادث الرائد عبد القادر محمد، رئيس مباحث مركز أبو تشت، وتبين مصرع المدعوة "آية .ا"، 35 عاما، خنقا، والمدعو "عاطف.ع"، 40 عاما بطلق ناري، وتبين أن من ارتكب الواقعة، هو زوج الأولى وإبن عم الثاني، ويدعى "ع.ا"، لوجود خلافات عائلية، تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة لاستكمال التحقيقات. اقتحام مدرسة متولي الشعراوي الابتدائية بقرية حجازة بحري بمركز قوص في سياق أخر، حرر معلم بمدرسة ابتدائية بقرية حجازة بحرى التابعة لمركز قوص جنوبي محافظة قنا اليوم الثلاثاء ، يدعى أحمد.ع.غ، محضرا يتهم شخصا باقتحام مدرسة متولي الشعراوي الابتدائية بقرية حجازة بحري بمركز قوص، والتعدي عليه بالضرب بشومة بسبب خلافات مع شقيقه .

وكشف المعلم أمام جهات التحقيق في المحضر رقم 194 لسنة 2022 جنح قوص، إنه أثناء ممارسة عمله بالمدرسة فوجئ بتروسيكل يقف أمام المدرسة وينزل منه شخصا يحمل سومة وتعدى عليه بالضرب بسبب خلافات بينه وبين شقيقه، ما أدى إلى إثارة الرعب في نفوس الطلاب والمعلمين بالمدرسة.

بدأت الواقعة بتلقى اللواء مسعد عبدالجليل أبوسكين مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارا من مركز شرطة قوص يفيد تحرير معلم ، يدعى أحمد.ع.غ، محضرا يتهم شخصا باقتحام مدرسة متولي الشعراوي الابتدائية بقرية حجازة بحري بمركز قوص، والتعدي عليه بالضرب بشومة بسبب خلافات مع شقيقه .