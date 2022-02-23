/681216/وزير-الخارجية-يبحث-مع-نظيره-المجري العلاقات-الثنائية-المتميزة-بين-البلدين

قام وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم، الأربعاء، باستقبال وزير الخارجية والتجارة المجرى، بيتر سيارتو في مقر وزارة الخارجية، وذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر تويتر.

دوت الخليج

وأوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية عبر تدوينه له على موقع تويتر أن المباحثات المصرية المجرية برئاسة الوزيرين ⁧‫سامح شكري‬⁩ وبيتر سيارتو تتناول العلاقات الثنائية المتميزة على كافة المستويات، مواصلة الدفع قدماً بمجالات التعاون الثنائي والعمل المشترك، استمرار التنسيق في مواجهة التحديات الدولية المتنامية.

وزير الخارجية يؤكد حرص مصر على الدفع قدمًا بالعملية السياسية فى سوريا

جدير بالذكر ان وزير الخارجية سامح شكري، قد تلقى الاثنين الماضي، اتصالًا هاتفيًا من مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا "جير بيدرسون"، وذلك في إطار التنسيق والتشاور الدوري حيال المُستجدات على الساحة السورية.

وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن بيدرسون أطلع الوزير شكري على التحركات والاتصالات الجارية سعيًا نحو تحريك مسارات التسوية السياسية للأزمة السورية، مُعربًا عن تقديره للدور المصري الداعم لجهود التسوية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير شكري أكد حرص مصر البالغ على الدفع قُدمًا بالعملية السياسية في سوريا، وإنهاء حالة الجمود السياسي التي تعتري المشهد السوري.