/681211/وزارة-التخطيط--معدلات-النمو-الاقتصادي-فى-القطاعات-المصرية-تعكس-تعافى-الاقتصاد-المصرى

اشادت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بجهود الدولة المصرية وقدرتها على تحقيق معدل نمو اقتصادى بلغ 8.3% خلال الربع الثانى وحققت مصر 9% معدل نمو فى الفترة من يوليو الى ديسمبر، مشيدة بأهتمام الدولة المصرية وكل مؤسساتها بتوفير فرص عمل لائقة للمواطن المصرى.

دوت الخليج

معدلات النمو الاقتصادى فى القطاعات المصرية:

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، عبر مداخلة هاتفية على برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، على ان الدولة المصرية حققت معدلات نمو مرتفعة فى قطاع الصناعة وفى قطاع الاتصالات، مؤكدة على أهمية تلك القطاعات لانها توفر فرص عمل لائقة للمواطن ، وبالتالى بيتم استهدافها فى البرنامج الهيكلى الجديد.

واضافت ان الدولة المصرية حققت ايضا معدل نمو كبير لم يحدث من قبل فى قطاع الزراعة بنسبة تتعدى 5%، مؤكدة على حدوث معدلات نمو مرتفعة فى قطاع السياحة . كما شارت الى ان جميع القطاعات المصرية تشهد حاليا فترة ازدهار و تتمتع معدلات نمو كبيرة.

نسبة البطالة انخفضت الى 7.4%

وتابعت ان نسبة البطالة انخفضت الى 7.4%، مما يدل على جهود الدولة المصرية فى توظيف المواطنين فى قطاعات جيدة، مؤكدة على وجود تحسن كبير فى مصادر الدولة من النقد الأجنبى وتحويلات المصريين فى الخارج وحدوث زيادة فى الصادرات و ايرادات السياحة وايرادات قناة السويس، مما يدل على تعافى الاقتصاد المصرى.

وباء كورونا

جدير بالذكر ان الدولة المصرية حرصت منذ تفشى وباء كورونا على وجود توازن شديد بين الحفاظ على صحة المواطن المصرى واستمرار عجلة النمو الاقتصادى فى جميع القطاعات المصرية ، وبذلت الدولة الكثير من الجهود لتوفير كافة السلع والمنتجات اللازمة للمواطن المصرى، بالأضافة الى حرص الدولة على ان تزال معدالات التضخم فى حدود المستهدف من البنك المركزى، على الرغم من وجود مستويات تضخم شديدة عالمية ومعاناة معظم دول العالم من نقص شديد فى السلع والمنتجات.