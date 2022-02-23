آخر مستجدات انفصال ياسمين رئيس وهادي الباجوري (القصة كاملة)

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نعلن لكم آخر مستجدات انفصال ياسمين رئيس وهادي الباجوري، بعد إعلان الفنانة ياسمين رئيس عن إنفصالها عن زوجها المخرج هادي البجوري الأمس، عبر صفجحات مواقع التواصل الاجتماعي، ويتشوق الجمهور لمعرفة آخر مستجدات انفصال ياسمين رئيس وهادي الباجوري.

تحيا مصريكشف للجمهور آخر مستجدات انفصال ياسمين رئيس وهادي الباجوري

آخر مستجدات انفصال ياسمين رئيس وهادي الباجوري

يسعى جمهور الفنانة ياسمين رئيس لمعرفة آخر مستجدات انفصال ياسمين رئيس وهادي الباجوري، والحقسقة أنه لا يوجد آخر مستجدات انفصال ياسمين رئيس وهادي الباجوري، لما يسود بينهما من الهدوء القاتل، أن طليقها هادي الباجوري لم ينشر أي تعليق له عن الموضوع.

تصريحات هادي الباجوري في برنامج كلام الناس

ظهر المخرج هادي الباجوري في برنامج كلام الناس، على قناة mbc مصر منذ فترة قريبة، ليصرح عدد من التصريحات التي ربط الجمهور بينها وبين طلاق ياسمين رئيس وهادي الباجوري، من بينها أنه لا مانع لديه من تقبيل زوجته في الأعمال الدرامية والسينمائية، وهذا ما يزيد من تشوق الجمهور لمعرفة آخر مستجدات انفصال ياسمين رئيس وهادي الباجوري.

آخر أعمال ياسمين رئيس

قدمت ياسمين رئيس في الفترة الماضية أول بطولة مسرحية لها، من خلال مسرحية "أحفاد رايا وسكينة"، والتي تشاركها فيها دينا الشربيني في بطولتها، وهذا جعل ياسمين تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، ويتسلط الضوء عليها هذه الفترة، وبالتالي يتابع رواد السوشيال ميديا آخر مستجدات انفصال ياسمين رئيس وهادي الباجوري، بعد إعلانها خبر الإنفصال.

ما هي آخر مستجدات انفصال ياسمين رئيس وهادي الباجوري؟

شاركت الفنانة ياسمين رئيس جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي خبر طلاقها رسميًا من المخرج هادي الباجوري، الذي جمعتهما زيجة أستمرت أكثر من 10 سنوات، نتج عنها طفل يدعى سليم، ونشرت رئيس من خلال حسابها الرسمي على تويتر، وقالت:" ﷽ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.. صدق الله العظيم..الحمد لله على كل شىء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم".

وحتى الآن لم تنشر آخر مستجدات انفصال ياسمين رئيس وهادي الباجوري، لا هي ولا زوجها هادي الباجوري، الذي يقوم بنشر أجزاء من مسلسله الأخير "البحث عن علا"، وصور مع أبطاله.