التحفظ علي حلاق حاول ذبح نفسه بشفرة "موس"

تحفظت الاجهزة الأمنية ، على حلاق حاول ذبح نفسه، وذلك عقب ما تم تداوله علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله (حلاق) يقوم بذبح نفسه باستخدام "شفرة حلاقة" بمحل الحلاقة عمله الكائن بمنطقة الأهرام بالجيزة، وما أفاد به صاحب المحل وحلاق بذات المحل بمرور المذكور بحالة اكتئاب نفسى فى الفترة الأخيرة، قام على إثرها بإحداث إصابته بنفسه (ذبحاً بالرقبة).
قامت الأجهزة الأمنية بنقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم والتحفظ عليه بالمستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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