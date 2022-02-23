بالبلدوزر.. إزالة المبانى المخالفة فى الجيزة (صور)

جدة - نرمين السيد - نفذت أجهزة محافظة الجيزة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، عددا من حملات إزالة التعديات تنفيذا لتوجيهات المحافظ أحمد راشد، بمواجهة البناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.





ورصدت عدسة "دوت الخليج" أعمال إزالة مخالفات أعلى العديد من العقارات إذا تتم الإزالة بواسطة "بلدوزر" أعلى العقار. كما تم رصد أعمال توسعة الطريق الدائرى والتى تتم على قدم وساق لإنهائها فى الوقت المحدد لها وفقا للخطة الزمنية التى تم وضعها.

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