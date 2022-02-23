الصحة تعلن عدد المحصنين بلقاح كورونا (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - عرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، تقريرًا حول الحالة الوبائية محليًا وعالميًا.





وأشار الوزير إلى إعلان منظمة الصحة العالمية مصر مركزًا إقليميًا لتصنيع لقاحات الحامض الرسولى (mRNA) بما يمثل تتويجًا للريادة المصرية فى مجال تصنيع الأدوية واللقاحات، وتكليلاً للجهد المبذول فى إبراز الإنجازات المحققة فى مجال البحث العلمى، موضحًا أن مصر نجحت فى إنتاج كمية ضخمة من اللقاحات محلياً، إلى جانب تطوير هيئة الدواء المصرية لتتواكب مع الإجراءات القياسية لمنظمة الصحة العالمية، فضلاً عن منح حقوق الملكية الفكرية للقاحات والأدوية المصنعة.

وتناول الوزير عددًا من المؤشرات الإيجابية فيما يتعلق بمتابعة الموقف الوبائى لفيروس كورونا خلال الشهر الجارى، موضحًا أن الأسبوع الثالث من شهر فبراير شهد انخفاض أعداد المرضى المشتبه بإصابتهم بكورونا بنسبة 22.3%، وانخفاض أعداد المرضى المُقرر عزلهم منزلياً بنسبة 16.5%، وانخفاض أعداد المرضى المحولين من الأقسام الداخلية بالمستشفيات إلى أقسام الرعاية المركزة بنسبة 24%، مقارنة بالأسبوع الأول من الشهر الجارى.

وحول الموقف الحالى لتعاقد وتوريد واستهلاك لقاحات فيروس كورونا محليًا، أوضح أن إجمالى عدد اللقاحات التى تم توريدها منذ ديسمبر 2020 حتى فبراير 2022 بلغ نحو 142.6 مليون جرعة، من مختلف أنواع اللقاحات، مضيفًا أنه تم استهلاك حوالى 69 مليون جرعة حاليًا، وبلغ عدد من تم تحصينهم بالكامل باللقاح نحو 30 مليون مواطن، وفى إطار تقديم الجرعة الثالثة التنشيطية تم تقديم 986 ألف جرعة حتى الآن.

وأشار الوزير إلى استمرار جهود التوسع فى أماكن توفير اللقاح، من خلال توفير فرق متنقلة وأخرى فى مقار متنوعة لتوفير اللقاح للراغبين فى تلقيه، مشيرًا إلى أن هذه الجهود ساهمت فى تلقى التطعيم بنحو 5 ملايين جرعة.