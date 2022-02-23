عاجل- أول تعليق من رئيس الوزراء على تداعيات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - واستهل مدبولى اجتماع الحكومة بالإشارة إلى نتائج انعقاد القمة الأوروبية الإفريقية السادسة بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى ترأس المائدة المستديرة المختصة بتغير المناخ، التى انعقدت فى إطار أعمال القمة فى ضوء ترأس مصر للقمة COP27 فى نوفمبر المقبل، فى إطار سعى مصر إلى خروج القمة بنتائج متوازنة وقابلة للتنفيذ.

وأشار مدبولى، وفقًا لبيان صحفى، إلى أنه خلال المشاركة فى هذه القمة المهمة تمت الإشارة إلى حجم التقدير الكبير، وحجم الإنجاز الذى يتم فى مصر، مضيفًا أن هناك رغبة من عدد من الشركات الكبرى فى المشاركة فى المشروعات التنموية التى تنفذها مصر حاليًا.

وأضاف رئيس الوزراء، أن الحكومة تعكف حالياً على إعداد عدد من الحوافز لمشروعات الهيدروجين الأخضر، فى ظل عدد من العروض المقدمة من الشركات الكبرى، لافتًا إلى أنه يتم بالتالى العمل على سرعة إعلان هذه الحوافز فى ظل اهتمام الدولة بمشروعات الطاقة النظيفة.

كما أكد أن الحكومة تعمل حالياً على دراسة تداعيات الأزمة "الروسية ـ الأوكرانية"، من مختلف الجوانب، حيث سيتم عقد اجتماع اليوم خاص بهذا الشأن، لافتًا إلى تمنياته بأن تنتهى الأزمة سريعًا دون أن تتطور إلى أبعاد أخرى.

واستعرض رئيس الوزراء نتائج انعقاد اللجنة المصرية الأردنية المشتركة بالقاهرة، متوجهًا بالشكر والتقدير لوزارة التعاون الدولى ولجميع الجهات التى قامت بالإعداد والتجهيز للجنة، وأن هناك تكليفًا بمتابعة تنفيذ كافة المشروعات التى تم الاتفاق بشأنها، وتأكيد أهمية توطين العلاقات مع دول الجوار.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أن اجتماعات الدورة الثلاثين للجنة العليا "المصرية - الأردنية" المشتركة أسفرت عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم المشتركة، والبرامج التنفيذية، وبروتوكول للتعاون بين الجانبين فى عدة مجالات مختلفة، تضمنت: المناطق اللوجيستية، والحجر الزراعى، والتعليم العالى، والشباب، والإعلام.

وتناول الدكتور مصطفى مدبولى نتائج زيارة جون كيرى، المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص للمناخ، لافتأً إلى أن لقاءهما شهد استعراض الجهود الوطنية فى إطار الاستعداد لاستضافة مؤتمر COP27 فى نوفمبر المقبل، وأعرب "كيرى" عن إعجابه برؤية الرئيس وعزمه القوى فى مجال تعزيز العمل المناخى وكذا ما بذلته مصر من جهود دؤوبة فى هذا الصدد.

وفى هذا السياق، وجه رئيس الوزراء الوزراء المعنيين بسرعة تنفيذ المشروعات المحددة فى شرم الشيخ، فى ظل استعدادات مصر لاستقبال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27"، مؤكدأً على وجه الخصوص على الإسراع بتطوير مطار شرم الشيخ، بنهاية يوليو المقبل، وكذا أعمال تطوير البنية الأساسية فى المدينة.

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، إلى الإجراءات التى اتخذتها أجهزة الوزارة للتعامل مع موجة الأمطار الغزيرة والسيول التى تعرضت لها بعض المحافظات خلال يومى 18، 19 فبراير الجارى، وكذا جهود حماية الأفراد والمنشآت من آثار تلك السيول، فضلا عن الاستعداد لموجة الأمطار المتوقعة خلال يومى 23، 24 فبراير الجارى.

وفى هذا الإطار، أكد الوزير أن عكارة المياه فى نهر النيل تؤكد أن شبكة تصريف مياه السيول تعمل بكفاءة عالية، وأن هذه العكارة ليس لها أى تأثير سلبى على جودة مياه الشرب والأراضى الزراعية، لافتا فى الوقت نفسه إلى استمرار رفع درجة الاستنفار بكل أجهزة الوزارة، وتخفيض مناسيب المياه بالوجه البحرى بالتزامن مع الأمطار، ومتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور لمجابهة أى طوارئ، وجاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، ووحدات الطوارئ النقالى عند المواقع الساخنة، مع استمرار المرور الدورى والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من أخطار السيول والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار.