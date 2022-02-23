/681204/مساعد-وزيرة-الهجرة-للتطوير-المؤسسى مؤتمر-مصر-تستطيع-ألية-للتواصل-مع-العلماء-والخبراء-وربطهم-بالدولة-المصرية

قال الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسى، أن مؤتمر مصر تستطيع هو ألية للتواصل مع العلماء والخبراء والمستثمرين المصريين بالخارج وربطهم بالدولة المصرية والجهات المعنية فى كل التخصصات، مؤكدا على ان النسخة السادسة من تلك المؤتمر والمزمع انطلاقها فى الشهر المقبل بعنوان " مصر تستطيع بالصناعة" تأتى استجابة لتوجهات الدولة المصرية لتوطين الصناعات فى مصر وزيادة الصادرات.

دوت الخليج

النسخة السادسة من مؤتمر مصر تسطيع:

واوضح الدكتور صابر سليمان، عبر لقائه على برنامج هذا الصباح المذاع على قناة اكسترا نيوز، ان خطة مصر الطموحة والمستهدفة هى الوصول الى 100 مليار دولار تصدير وتوطين الصناعات الحديثة والتكنولوجيا، مشيدا بجهود وزارة الهجرة ووزارة التجارة والصناعة وجميع الوزارات المعنية وتعاونهم فى العمل على المحاور الرئيسية والاستعدادات النهائية للمؤتمر بالشراكة مع العلماء والمصريين فى الخارج.

واضاف انه تم بالفعل اطلاق 6 حلقات نقاشية متخصصة عن بعد خلال العام الماضى مع مجموعة كبيرة من العلماء والخبراء المصريين فى مجال الصناعة سواء فى صناعة السيارات او الصناعات الغذائية وصناعات الغزل والمنسوجات، مضيفا ان تلك الحلقات النقاشية تضمنت نقاش حول التمويل الصناعى من اجل ضمان ان أليات التمويل تحقق اهداف الدولة المصرية.

ونوه الدكتور صابر سليمان انه جارى الأعداد حاليا على المحاور الرئيسية للمؤتمر، مؤكدا على ان هذا المؤتمر سوف يرتكز على 8 مجالات مختلفة بالتنسيق مع الخبراء المصريين فى جميع انحاء العالم من اجل تحقيق بعض الأهداف المختلفة التى تسعى هذه النسخة الى تحقيقها.

واوضح ان تلك الاهداف تشمل الاستفادة من خبرات العلماء والخبراء المصريين فى المجالات المتطورة فى الصناعات فى العالم ونقل تطبيقتهم الناجحة الى الدولة المصرية، بالأضافة الى الوصول الى نماذج لشراكات ناجحة وتعظيم الاستثمار داخل الدولة، مؤكدا على انه لأول مرة سوف يتم دعوة شركات أجنبية يعمل بها مصريين لعرض نماذجهم الناجحة ولتسليط الضوء على شراكات جديدة.

جهود الدولة المصرية فى مجالات الصناعة المختلفة:

واشاد بجهود ورؤية الدولة المصرية لدعم وتشجيع وجود الاستثمارات الاجنبية داخل الدولة وتعزيز توطين الصناعات التكنواوجيا والخضراء، مشيرا الى ان هذا المؤتمر فى نسخته السادسة سوف يرتكز ايضا على الطريق الى مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ لعام 2022 والمزمع انعقاده اخر هذا العام فى شرم الشيخ.

وتابع الدكتور صابر سليمان ان هذا المؤتمر سوف يتضمن محور رئيسى وهو الخاص بتعزيز تواجد الدولة ونجاحها فى مجال الحفاظ على البيئة والصناعات الخضراء والصناعات التكنولوجيا والمدن الصناعية الذكية، مؤكدا على ان هذا المؤتمر سوف يشمل جميع المحاور التى تهتم بيها الدولة فى الفترة الحالية من اجل الوصول الى نتائج واقعية محددة.