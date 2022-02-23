صور..خارجية النواب تناقش الإعفاءات من التأشيرات المتبادلة مع مصر وتعيين القناصل الفخريين 

/681203/صورخارجية-النواب-تناقش-الإعفاءات-من-التأشيرات-المتبادلة-مع-مصر-وتعيين-القناصل-الفخريين

تناقش لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب كريم درويش، اجتماعا اليوم الأربعاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب كريم عبدالكريم درويش، بشأن سياسة وزار ة الخارجية فيما يخص الإعفاءات من التأشيرات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية وبين دول العالم، و ما هي المعايير التي تحكم هذه الإعفاءات.

دوت الخليج

تفاصيل اجتماع خارجية النواب اليوم

حضر الاجتماع عن وزارة الخارجية كلا من: السفير عاصم حنفي، والسفير جمال متولي،مساعد وزیر، والسفير محمد فخري، ووزير مفوض حاتم النشار، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، وممثل الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات، رئيس قسم المبعوثين بقطاع المراسم، ورئيس قسم الجوازات بقطاع المراسم.

وتجدر الإشارة إلى أن المستشار الدكتور حنفي جبالي ،رئيس مجلس النواب،أحال قرارين جمهوريين بشأن الموافقة على اتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشئون الدستوريةوالتشريعية، وهما :

1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 70 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المقر الخاص بمركز س. ص لمكافحة الإرهاب بين جمهورية مصر العربية وتجمع دول الساحل والصحراء (س. ص)، الموقع في القاهرة بتاريخ 4/11/2021، إلى اللجنة الدستورية والتشريعية.

2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 71 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2021، إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية.