/681193/حسام-حازم-عضوا-في-لجنة-مواجهة-التطرف-والإرهاب-بالمجلس-الأعلى-للثقافة

عين المهندس حسام حازم، المالك والمدير العام لشركة نيو تيليكوم للاستيراد والمقاولات، عضواً في لجنة مواجهة التطرف والإرهاب بالمجلس الأعلى للثقافة وذلك ضمن قرار وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم بتشكيل اللجنة لمدة عامين برئاسة الدكتور أحمد عبدالله زايد حجاب.

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ومن الجدير بالذكر، أن المستشارة تهاني الجبالي رحمها الله تولت رئاسة لجنة مواجهة التطرف والإرهاب في قرار تشكيل اللجنة في ديسمبر 2021.

تعيين حسام حازم عضواً في لجنة مواجهة التطرف والإرهاب بالمجلس الأعلى للثقافة

هذا وقد ضمت لجنة مواجهة التطرف والإرهاب في التشكيل الحالي 14 عضوا من بينهم المهندس حسام حازم، وأيمن فؤاد فهمي، وآمنة محمد نصير حميدة، وبثنية عبد الرؤوف عبدالله، وزكي محمد بهلول القاضي، وعاطف ونيس عطية، وعبد الغني رمضان هندي، وعبد الوهاب جودة الحايس، وماجد عياد عويضة، ومحمد عبد الخالق مدبولي، ومحمد عمرو عزت محرز، ومسعد سيد عويس، وهاني عزيز تادرس، وهدى عبد المنعم لبيب.

ومن الجدير بالذكر،أن المهندس حسام حازم ، يعمل في مجال المقاولات منذ 17 عاماً، تخللها العمل في مجال التجارة في الاستيراد والتصدير، وقد بدأ رحلته العملية مهندساً تنفيذياً بالمواقع الخاصة بشركة Lang- Crc الإنجليزية في إنشاء فندق الفور سيزون، وقد بدأ العمل السياسي ابان ثورة 25 يناير 2011، وكان صاحب فكرة انشاء حركة صوت الأغلبية الصامتة ورئيسها وقد ساهمت تحليلاته السياسية في رسم التوجه الوطني للحركات الوطنية التي قام بقيادتها أو المشاركة في تأسيسها، ليتم بعد ذلك تكليفه ضمن 5 شباب بحملة المشير عبد الفتاح السيسي خلال ترشحه للانتخابات الرئاسية الأولي في 2014.

كما ألتحق حازم بالعديد من الدورات التدريبية لأكاديمية ناصر العسكرية، والبرنامج التدريبي في مجال نشر إجراءات قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية -الدورة الأولي لرجال الأعمال عام 2019.