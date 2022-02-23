الخشت يعقد اجتماعًا لمناقشة برنامج افتتاح جامعة القاهرة الدولية

د. الخشت: مناقشة البرامج التى ستبدأ بها الدراسة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية وتلبية الحاجة الوظيفية بالمشروعات القومية

د. الخشت: الجامعة الدولية فى إطار توجيهات القيادة السياسية لإحداث نقلة عالمية للجامعات المصرية والتحول لجامعات الجيل الرابع

د. الخشت: الجامعة الدولية تقدم نظاما تعليميا متكاملا بالتعاون والشراكة مع الجامعات والمؤسسات والمراكز التعليمية والبحثية والخدمية محليا ودوليا

اجتمع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، مع نواب رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة، لبحث ومناقشة برنامج افتتاح جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، والمتوقع افتتاحه نهاية العام الجاري لتكون أول جامعة دولية من رحم الجامعات الحكومية في مصر تعمل بنظام البرامج.

وناقش الاجتماع، التجهيزات الإدارية والأكاديمية نظرًا لقرب انتهاء البرنامج الزمني للمرحلة الأولى وإتمام المشروع بشكل يليق بعراقة ومكانة جامعة القاهرة.

كما ناقش الاجتماع ضرورة الإنتهاء من إعداد البرامج التي سيتم بدء الدراسة بها بالجامعة الدولية بحيث تتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية وتسد الفجوة المعرفية، وتلبي الحاجة الوظيفية في المشروعات القومية المصرية، وتقدم خريجًا بمواصفات عالمية يساهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة.

ويأتي فرع جامعة القاهرة الدولية في إطار توجيهات القيادة السياسية لإحداث نقلة عالمية للجامعات المصرية، وفي ظل فلسفة جامعة القاهرة التي تهدف إلى الانتقال نحو جامعات الجيل الرابع عن طريق خلق كيان أكاديمي جديد ومتكامل قائم على الشراكة مع الجامعات الدولية ذات الثقل العالمي.

ويهدف فرع جامعة القاهرة الدولية، إلى تقديم نظام تعليمي متكامل يعتمد على أطر التعاون مع الجامعات والمؤسسات والمراكز التعليمية والبحثية والخدمية والصناعية وجهات التوظيف المحلية والإقليمية والعالمية، بما يحقق التميز العلمي والبحثي من خلال تحقيق التوأمة والشراكة، وإنشاء محفظة للبرامج الدولية والعمل على مشاريع البحوث والصناعة، وتقديم خريجين متميزين ذوي قدرة تنافسية للعمل داخل وخارج مصر بما يواكب سوق العمل مع ربطه بالواقع العملي وتنمية فكر ريادة الأعمال لدي الخريجين، وتحويل الجامعة إلى حاضنة للمشروعات الابتكارية والمبدعة، وتكوين فرق عمل بحثية في مجالات البحوث البينية وعلاج مشكلات واقعية، وتقديم أولويات واحتياجات سوق العمل والانخراط الفاعل في السوق العالمية، وتحويل مخرجات البحوث وحاضنات المشروعات إلى مدخلات تمويلية بما يحقق زيادة الإنتاجية والتنمية المستدامة في بيئة عالمية تفاعلية.

ويضم فرع جامعة القاهرة الدولية، مبانى الأنشطة التعليمية والمدرجات ومنطقة مراكز الأبحاث والعلوم على أعلى مستوى، كما يضم ايضا بجوار البرامج كليات تدخل في صميم الثورة الصناعية الرابعة والخامسة مثل كلية تطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوت وكلية علوم وتكنولوجيا الفضاء وكلية الطاقة والطاقة المتجددة، واكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الاوسط، بالإضافة إلى منطقة الملاعب الرياضية على مساحة 171.432م²، ومنطقة الاستاد الرياضي الذي يسع 20 ألف متفرج لإقامة منافسات دوري الجامعات، كما سيتم تخصيص سكن للطلاب والطالبات الوافدين على مساحة تصل 259.676م².

ويعتمد فرع جامعة القاهرة الدولية، على عدة محاور رئيسة، وهي العولمة والتدويل والشراكة مع الجامعات العالمية والشراكة مع المؤسسات المهنية وريادة الأعمال والمشروعات الابتكارية والمبدعة والاهتمام بالبحوث البينية، من خلال تقديم برامج أكاديمية وتخصصية في مجالات عالمية، مثل علوم النانو تكنولوجي وتطبيقات الليزر والعلوم النووية، إلى جانب علوم أبحاث وعلوم وتكنولوجيات الفضاء وطب الأطفال والتمريض والحيوان والهندسة الوراثية والزراعية، وذلك بمناهج وأساليب تعليم وتقييم تنافسية تتم بواسطة نخبة من أعضاء هيئة التدريس على مستوى عال من الكفاءة والخبرة يتم انتدابهم من داخل أو خارج جامعة القاهرة، وفقاً لإنتاجهم البحثي والتدريسي وكفاءات العمل في الفرق البحثية مع تقديم خدمات مجتمعية وتسهيلات مادية ونظام إداري وإلكتروني يتناسب مع بيئات العمل المحلية والعالمية.