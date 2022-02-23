محافظ بور سعيد يهنيء أبناء المحافظة المنضمين للمنتخب الوطني مواليد 2003

قدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، التهنئة لأبناء محافظة بورسعيد المنضمين للمنتخب الوطني لكرة القدم من مواليد 2003، مشيدا بتفوقهم الرياضي الذي أهلهم للانضمام للمنتخب الوطني، مؤكدا أننا نفخر بهذه النماذج الشبابية المشرفة من أبناء بورسعيد، وان هذا يعد إنجازا لمدينة بورسعيد والتى تشهد انضمام هذا العدد من أبناءها الرياضيين للمنتخب الوطني لأول مرة

وتمنى محافظ بورسعيد للشباب المنضمين للمنتخب الوطني، تحقيق مزيد من النجاح والتقدم خلال مسيرتهم الرياضية و أن يرفعوا اسم مصر عاليا في كافة الفعاليات الرياضية، متمنيا التوفيق لأبناء بورسعيد في مختلف المجالات

يذكر أنه تم انضمام 5 من فريق شباب بورفؤاد لكرة القدم لتجمع أختيار عناصر منتخب مصر 2003 وهم ميدو رمضان ، فارس زياده ، على البحيرى ، مصطفى اشرف ، محمد السيد .