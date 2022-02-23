بدء اختيار 50 متقدما لدورة الفندقة الشاملة الرابعة بسوهاج

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن بدء المقابلات الشخصية اليوم الأربعاء وغدًا الخميس (23 و24 فبراير الجارى) لاختيار 50 متقدمًا من المتدربين للدورة الرابعة للفندقة الشاملة بسوهاج والتى تنفذ بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة ومنتجع هيلتون الأقصر، بديوان عام مديرية القوى العاملة بسوهاج.





وذكر الوزير، أنه تقدم للدورة الرابعة 50 متقدما من المستوفين للشروط منهم 16 من الإناث، 34 من الذكور ، كما بلغ عدد المتقدمين 23 من حملة المؤهلات العليا، 27 من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة.

وقال الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج: إنه تم الانتهاء من التقديم للدورة واستمر لمدة 10 أيام وأن المقابلات الشخصية ستكون اليوم الأربعاء وغدا الخميس (23 و24 فبراير الجارى) لاختيار أفضل العناصر للتدريب.

وأوضح أن معايير الاختيار تتم وفقاً لتكليفات الوزير التى تعتمد على معايير الشفافية والكفاءة والرغبة فى العمل بعد انتهاء التدريب وحسن المظهر، واختيار الأفضل والأنسب للتدريب، وبضرورة أن يتم اختيار عدد مناسب من الإناث تحقيقاً لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة.

وتم تشكيل لجنة الاختيار برئاسة مدير المديرية وعضوية مدير إدارة التدريب المهنى، وعضو من برنامج الأغذية العالمى وآخر من هيلتون الأقصر، فضلا عن موجه فنى من إدارة التدريب المهنى بالمديرية.