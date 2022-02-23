افتتاح أول مكتب تشغيل بمدينة بشاير الخير بالإسكندرية

وأضاف سعفان، وفقا لبيان الوزارة اليوم الأربعاء، أن استراتيجية رؤية مصر 2030 خطت فيها الدولة خطوات واسعة، حيث وصلت نسبة البطالة حاليا إلى أقل من 7.4%، موضحا أن افتتاح هذا المكتب يأتى فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى تهدف إلى توفير فرص عمل كريمة للشباب.
من جهته، أوضح مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية ياسر سعيد، خلال افتتاحه مكتب التشغيل نيابة عن وزير القوى العاملة، أنه يعتبر أول مكتب عمل متكامل بمدينة بشاير الخير الجديدة، منوها بأنه من المخطط أن يقوم المكتب بخدمة ما يقرب من 50 ألف أسرة بمدينة بشاير الخير، ويقدم كل الخدمات التى تقدمها المديرية للجمهور، ومنها توفير فرص العمل بالقطاع الخاص وفرص العمل لـ "قادرون باختلاف" لرعاية هذه الفئة الأكثر احتياجا.
وأضاف أن المكتب سيقوم أيضا بتوفير "حياة كريمة" لأسر مدينة بشاير الخير وعمل لائق لهم، فضلا عن استخراج "كعب العمل" المميكن، وشهادات قياس مستوى المهارة ومزاولة الحرفة، والتسجيل لراغبى التدريب فى الدورات التدريبية للشباب من الجنسين وتوجيههم لمراكز التدريب التابعة للمديرية فى كل أنحاء المحافظة لتأهيلهم لسوق العمل.
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