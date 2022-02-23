عاجل- وظائف خالية للمصريين فى ألمانيا (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الهجرة توفير فرص تدريب من أجل العمل فى ألمانيا لـ40 من الفنيين المتخصصين فى مجالى الكهرباء والمعادن، وبالتعاون مع وزارات القوى العاملة والتربية والتعليم والتعليم العالى، إلى جانب الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ) بمصر، ووكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية (BA).





وذكر بيان لوزارة الهجرة، اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ الحكومة للبرنامج الإقليمى "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال فى شمال إفريقيا" (THAMM).

وقال السفير محمد خيرت، مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولى، إن معايير الاختيار تم تحديدها وفقا للشروط التالية:

أن يكون المتقدم مقيما فى مصر ويحمل الجنسية المصرية، باحث عن عمل، السن من 21 عاما حتى 39 عاما، والتخصص فى أحد المجالات المعلن عنها للعمل فى ألمانيا.

أما عن الخبرة الدراسية والعملية، فيشترط أن يكون المتقدم على الأقل حاصلا على دبلوم فنى فى مجال التخصص المرغوب العمل به فى ألمانيا، ولديه خبرة مهنية لا تقل عن سنتين فى نفس مجال الدراسة والتخصص المرغوب العمل به فى ألمانيا، والمعرفة الجيدة باللغة الإنجليزية.

وأشار خيرت إلى أن المستندات المطلوبة هى: صورة من صفحة جواز السفر أو البطاقة القومية السارية، صورة من شهادة أو شهادات المدرسة/ المعهد الفنى، وللذكور: دليل على الإعفاء أو استكمال الالتزام العسكرى، وكذلك سيرة ذاتية كاملة وفقا للنموذج المرفق باللغة الإنجليزية فى صيغة WORD، ونسخة من شهادة خبرة واحدة على الأقل توضح خبرة من الخبرات المهنية المذكورة فى السيرة الذاتية.

وحول إرشادات عملية التقديم، قال مساعد وزيرة الهجرة إنه سيتم النظر فقط فى الطلبات الكاملة المستوفاة للمعايير والمرسلة بحلول الموعد النهائى 6 مارس 2022، على أن يتم إرسال النسخة الإلكترونية من الاستمارة والمستندات المطلوبة حيث يمكن للمرشحين الراغبين فى التقديم لهذه الفرصة القيام بذلك عن طريق ملء هذه الاستمارة، والتى توضح الفئات المطلوبة والوصف الوظيفى بالتفصيل:

‏https://bit.ly/TAHMMCandidates_ElectricityandMetal

ونموذج السيرة الذاتية، عن طريق الرابط:

‏https://bit.ly/CVTHAMMTemplate

وإرسالهم قبل حلول الموعد النهائى لتقديم الطلبات وهو الأحد الموافق 6 مارس، إلى وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج على البريد الإلكترونى التالى: [email protected]

وأكد أنه لن يتم النظر فى الطلبات المكتوبة بخط اليد (برجاء ملء الاستمارة إلكترونيا)، ولن يتم النظر فى الطلبات المرسلة بدون تعبئة نموذج السيرة الذاتية برجاء إرسال هذه الاستمارة بعد ملئها باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية فى صيغة word ويتم إرسال الاستمارة وجميع المستندات المطلوبة فى رسالة إلكترونية واحدة.

ولفتت وزارة الهجرة إلى أنه سيتم عقد مقابلات شخصية باللغة الإنجليزية، كما سيتم توفير لهؤلاء المرشحين ندوة تعريفية مفصلة حول برنامج THAMM ومزاياه وعملية التوظيف فى ألمانيا، كما سيكون هناك مقابلات أخرى مع أصحاب العمل من ألمانيا، ومن يجتاز مرحلة المقابلات الشخصية من المرشحين يحصل على برنامج تدريبى مكثف فى القاهرة بهدف الإعداد والتأهيل للمغادرة والعمل فى ألمانيا.