محافظ القاهرة: نسعى لتوفير بيئة عمل مناسبة

جدة - نرمين السيد - التقى خالد عبد العال، محافظ القاهرة، رئيس وأعضاء اللجنة العامة لنقابة العاملين بمحافظة القاهرة، لمناقشة تحسين جودة الخدمات المقدمة للعاملين بالديوان العام والأحياء والبالغ عددهم 14 ألف موظف وموظفة مشتركين بالنقابة.





وناقش اللقاء مقترحات دعم صندوق النقابة لتسهيل إجراءات المعاش والتعامل مع حالات الوفاة وتحسين خدمات الرعاية العلاجية والتأمينية والترفيهية للموظفين. وأكد محافظ القاهرة أن رعاية الموظفين تحت مظلة النقابة هو أحد وسائل تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للموظفين لتوفير بيئة عمل محفزة لخلق الرضا الوظيفى لدى العاملين بما يساعد فى عملية التطوير بفاعلية، فى إطار الإجراءات التنفيذية التى تتخذها محافظة القاهرة لتطبيق توجهات الدولة نحو الحوكمة وتنفيذ رؤية مصر 2030، والتى تقضى بتكوين جهاز إدارى كفء وفعال يسهم بدوره فى تحقيق التنمية المستدامة وهو ما يعد نقلة نوعية فى الأداء المؤسسى بالمحافظة يتوافق مع دور الأجهزة التنفيذية فى تحقيق أهداف التوجه الإصلاحى للجهاز الإدارى الذى تتبناه الدولة. وأضاف عبد العال أن محافظة القاهرة تسعى لتوفير بيئة عمل مناسبة وصحية للعاملين بها مع اتباع المعايير القياسية المتعلقة بتحسين الرعاية المقدمة للعاملين، مشيرًا إلى أن المحافظة تقوم برفع كفاءة مبانى الديوان العام والأحياء لتوفير بيئة عمل تمكن العاملين من تقديم أفضل خدمة فى أقل وقت ممكن.

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