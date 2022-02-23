مدبولى: تكليفات من الرئيس برفع كفاءة المنشآت الحكومية والخدمية فى شرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة ومحافظة جنوب سيناء، بشأن دعم المحافظة فى تنفيذ وتجهيز الحديقة المركزية بمدينة شرم الشيخ.





ووقع البروتوكول الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وخالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، برفع كفاءة وتنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام للمنشآت الحكومية والخدمية القائمة داخل مدينة شرم الشيخ، وفى ضوء ذلك تعمل الحكومة على تطوير مختلف المنشآت القائمة بالمدينة، والتى من بينها تطوير الحديقة المركزية المجاورة لمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ، لافتا إلى أن ذلك يتزامن مع الاستعدادات والترتيبات التى تُجرى لاستضافة جمهورية مصر العربية للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27.

وعقب التوقيع، قالت وزيرة البيئة إن توقيع هذا البروتوكول يأتى فى إطار جهود الوزارة لحماية البيئة، وكذا المهام التى تقوم بها وزارة البيئة لإعداد الخطط اللازمة للحفاظ على البيئة وتنميتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى تعزيز التعاون مع الجهات والمؤسسات الحكومية التى تسهم فى إعداد وتنفيذ المشروعات البيئية، والاستفادة منها لدعم الجهود الوطنية لحماية البيئة والموارد الطبيعية، فضلا عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتأقلم مع المناخ، وصولاً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن البروتوكول يأتى أيضا فى ضوء الاهتمام بجهود التشجير لإحداث التوازن البيئى ومنع التصحر، باعتبار أن الأشجار تعمل كمصدر رئيسى للرياح، كما تعطى روعة وجمالاً للمنطقة المحيطة بها وتحمى الأرض من أية أضرار بيئية، ولذا فقد تم الاتفاق مع محافظة جنوب سيناء على تقديم الدعم البيئى اللازم لإتمام الأعمال المتعلقة ببروتوكول التعاون الذى تم توقيعه اليوم، بما يحقق المردود البيئى الجيد.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن توقيع البروتوكول يستهدف تطوير مدينة شرم الشيخ، سعيا من المحافظة لتصبح المدينة أول مدينة خضراء مستدامة على أرض مصر، مشيرًا إلى الانتهاء من إعداد الرسومات التصميمية والمقايسة الخاصة ببنود الأعمال للحديقة المركزية وفقاً لمعايير الاستدامة، وسيتم العمل على إتمام تنفيذ الأعمال وفقاً للاشتراطات البيئية وطبقًا للجداول الزمنية المحددة.