رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء قرية التراث البدوى

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى ومحافظة جنوب سيناء، بشأن دعم المحافظة فى تنفيذ وإنشاء وتجهيز قرية التراث البدوى بمضمار الهجن بمدينة شرم الشيخ.





ووقع البروتوكول نيڨين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، وخالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وأكد رئيس الوزراء أن توقيع هذا البروتوكول يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاستمرار فى دفع عجلة التنمية فى منطقة شبه جزيرة سيناء بصفة عامة وبمدينة شرم الشيخ بصفة خاصة، من منطلق أن المدينة تحظى بمقومات سياحية متميزة، وتعد من أهم المناطق السياحية على خريطة السياحة العالمية فى مختلف المجالات السياحية، الترفيهية، والبيئية، والعلاجية، والدينية.

وأكدت وزيرة التضامن أن توقيع هذا البروتوكول يعد استكمالا للتعاون المستمر مع محافظة جنوب سيناء، من أجل النهوض بالمحافظة ومواطنيها فى مختلف المجالات، مشيرة إلى أن الوزارة تعتزم المشاركة فى تنفيذ أعمال تطوير مدينة شرم الشيخ المزمع إقامتها، فى ضوء ما يوليه الرئيس للمدينة من أولوية فى أعمال التطوير والتجميل، لكى تظهر بالمظهر اللائق بمكانتها على مستوى العالم.

وفي هذا الإطار، نوّهت القباج بأن وزارة التضامن ستقوم بالمشاركة فى تحمل أعباء تكلفة إنشاء قرية للتراث البدوى بمضمار الهجن بمدينة شرم الشيخ، فى ظل اهتمام الدولة بالحفاظ على التراث البدوى وتدريب السكان على الحرف التراثية.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أن إنشاء وتجهيز قرية التراث البدوى بمضمار الهجن بمدينة شرم الشيخ وفقا لهذا البروتوكول، يأتى فى إطار تطوير المدينة وإقامة منشآت بما يتوافق مع طابع المحافظة والمدينة البدوى الخاص، وحتى تظهر بما يليق بمكانتها ومكانة الدولة المصرية أمام العالم، إضافة إلى أن سياحة المؤتمرات تعتبر من أهم المجالات السياحية بشرم الشيخ، والتى شهدت طفرة غير مسبوقة فى الآونة الأخيرة، وفى ضوء الاستعدادات التى تجرى حاليا لاستضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخى Cop27 فى نوفمبر المقبل.

وأكد خالد فودة أنه وفقا للبروتوكول سيتم تنفيذ الأعمال المزمع إقامتها لتطوير المدينة وإقامة قرية التراث البدوى طبقاً للاشتراطات البيئية، على أن يتم التنفيذ بمعرفة إحدى الجهات المختصة، وسيتم مراعاة الالتزام بوضع جدول زمنى للانتهاء من تلك الأعمال خلال المدة المحددة.