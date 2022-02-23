ثأراً لشقيقه..  تفاصيل القبض على شاب طعن سيدة بسلاح أبيض بالغربية

/681187/ثأرا-لشقيقه- تفاصيل-القبض-على-شاب-طعن-سيدة-بسلاح-أبيض-بالغربية

نجحت الاجهزة الامنية بمديرية أمن الغربية من القبض على شاب قام بطعن سيدة بسلاح أبيض بهدف الأخذ بالثأر منها لقتل نجلها شقيقته منذ شهور عقب جروجها من زيارة له بقرية ابشواى الملق بدائرة مركز قطور .

دوت الخليج

بدأت الواقعة تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور مركز قطور بتلقي بلاغا باستقبال المستشفى سيدة مصابة بجرح طعني في الرقبة وحالتها الصحية سيئة.

الجريمة الأولى حدثت في شهر يناير وراح ضحيتها شقيق المتهم

كشفت التحريات أن وراء الواقعة شاب يدعى "عبدالله. ر " يبلغ من العمر 18 عاما، قتل شقيقة "احمد. ر" على يد نجل المجني عليها منذ عدة شهور، حيث تبين أن الجريمة الأولى حدثت في شهر يناير وراح ضحيتها شقيق المتهم على يد نجل المجني عليها، بينما حدثت الجريمة أمس اثناء عودة المجني عليها من زيارة نجلها في السجن، وقام المتهم بطعن المجني عليها أخذا بالثأر منها لقتله نجلها شقيقة، وجرى نقل المصابة إلى مستشفى لتلقي العلاج اللازم وتم وضعها في العناية المركزة لسوء حالتها الصحية.

ضبط المتهم وارشد عن السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة

تحرر محضراً بالواقعة وتم ضبط المتهم وارشد عن السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة و، اخطرت النيابة العامة وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة عمل التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة.

يذكر أنه في يناير الماضي، شهدت قرية ابشواي الملق بدائرة مركز قطور بمحافظة الغربية جريمة بشعة راح ضحيتها شاب يدعى أحمد رسلان يبلغ من العمر 29 عاما بعد ما اعتدى علية عدداً من الأشخاص، مقيمين بنفس القرية بسبب خلافات بينهما سابقة حيث سددوا له عدة طعنات اودت بحياته، وعلى مرئي ومسمع الجميع وحرر محضر بالواقعة وجرى انتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وتم القبض على المتهمين

وأشارت التحقيقات، الى قيام أحد الأشخاص بخطف شقيق المجنى عليه الأصغر ويدعى" عبدالله. ر " ويبلغ من العمر 18 عاماً، وقاموا بضربه بعد تصويره وبعد تحرير محضر بالخطف اتفقوا على التصالح ولم يتم الاتفاق لتراجع الطرف الآخر، وأثناء عودتهم فى الطريق خرج عليهم أكثر من 30 شخص ودبحوا المجني عليه "احمد ر" شقيق المتهم الأكبر، ومثلوا بجثته.