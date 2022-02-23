/681183/بسبب-ظروف-نفسية-سيئة-فتاه-تلقي-بنفسها-من-الدور-الثالث-بالغردقه

بسبب ظروف نفسية سيئة أقدمت فتاة في العقد الثانى من العمر، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، على الانتحار بإلقاء نفسها من الطابق الثالث في العقار التي تقطن به.

دوت الخليج

بدأت الواقعة بتلقي اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، اليوم الاربعاء، إخطارا يفيد بمحاولة فتاة فى العقد الثانى من العمر على إلقاء نفسها من الدور الثالث بمنطقة الذهبية وسط مدينة الغردقة.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ وتبين سقوط فتاة تدعى « م ح ا » تبلغ من العمر 15 عاما، على الفور تم نقلها إلى مستشفى الغردقة العام، ولم يتبين حتى الآن بسبب محاولتها للانتحار.

اخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات، للوقوف على الأسباب الرئيسية وراء إقدام الفتاة على إنهاء حياتها وبيان إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه. من جانبه أكد مصدر طبى أن الفتاة حالتها مستقرة ولديها إصابات متنوعة ولكن حالتها العامة مطمئنة.