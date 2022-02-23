/681179/الشاعر-خالد-تاج-الدين-يكشف-سبب-حذف-أغاني-عمرو-دياب

حُذفت أغاني الفنان عمرو دياب من قناة شركة ناي على موقع الفيديوهات يوتيوب، مما جعل الكل يقدم تخميناته عن أعتزال عمرو دياب، ولكن أوضح خالد تاج الدين ما يحدث ومصير الأغاني التي حُذيفت.

دوت الخليج يكشف سبب حذف أغاني عمرو دياب من على موقع يوتيوب ورد خالد تاج الدين خالد تاج الدين يكشف سبب حذف أغنيات عمرو دياب من على يوتيوب أعلن خالد تاج الدين من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن ما حدث من حذف أغنيات عمرو دياب من على يوتيوب هو فقط خطأ تقني يتم إصلاحه، وستتعود الأغاني كما كانت، وقال:"قناة الفنان عمرو دياب على يوتيوب بتتظبط و الكليبات كلها راجعه تاني .. مشكلة بسيطه و بتتحل حاليا".

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