/681178/النائب-حسانين-توفيق-يتقدم-باقتراح-برغبة-لتقنين-أوضاع-المدارس-المنزلية

تقدم النائب حسانين توفيق عضو لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، باقتراح برغبة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تقنين أوضاع كيانات تعرف ب" المدارس المنزلية".

دوت الخليج

تقنين اوضاع كيانات المدارس المنزلية

وقال النائب حسانين توفيق، في اقتراحه، أنه في ظل أزمة الكثافة الطلابية الكبيرة بالمدارس الحكومية والتى بدورها تؤثر سلبا على مستوى جودة التعليم داخل المدارس، لجأ بعض أولياء الأمور إلى إلحاق أبنائهم بكيانات تعرف ب "المدارس المنزلية"، والتى تعد كيانات بدون ترخيص أنشأها البعض بهدف تقديم خدمة تعليمية لطلاب مرحلتى التمهيدي والتعليم الأساسي، بنظام اليوم الدراسي الكامل شبيهة بالخدمة المقدمة في المدارس.

وأضاف توفيق: "تستقبل تلك المدارس المنزلية، الطلاب في الثامنة صباحا ليتلقون المناهج عبر عدد من الحصص، ثم يغادرون في الساعة الثانية ظهرا، وذلك في محاولة من القائمين عليها لتقديم بديل شبيه بنظام المدرسة لمواجهة الكثافة الطلابية الكبيرة.

وتابع عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشيوخ: "للأسف لا تخضع تلك المدارس المنزلية لرقابة وزارة التربية والتعليم نظرا لأنها غير مرخصة وغير معترف بها، وهو ما يثير تخوفات حول ما تقدمه تلك الكيانات للطلاب من مناهج ومواد تعليمية".

واقترح توفيق، تقنين أوضاع تلك الكيانات، حتى تصبح تحت إشراف ورقابة الوزارة، والتأكد من ملاءمة المناهج التى تقدمها للطلاب، وتدريب المعلمين العاملين بها، لاسيما وأنها أصبحت أمرا واقعا ويمكن الاستفادة منها في حل أزمة الكثافة الطلابية