"بقلادة إلى الأبد".. دنيا سمير غانم تعبر عن اشتياقها لوالديها بطريقة مختلفة

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تنشر الفنانة دنيا سمير غانم الكثير من الصور من خلال حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، للنجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، وعدد من قطع الحُلي التي ترتديها تحمل اسمهما أو صورهما.

دوت الخليج يرصد نشر دينا سمير غانم صورة تحمل اسمي والديها

دينا سمير غانم تجدد إعلانها بالوفاء لوالديها

نشرت الفنانة دينا سمير غانم منذ قليل، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، ومن خلال خاصية القصص المصورة أيضًا، صورة لسلسلة على شكل علامة ما لا نهاية، وتحمل اسم سمير ودلال، تعبيرًا منها عن الوفاء لوالديها، وعلقت عليها بما معناه "بالإقترام إلى ما في قلبي".

وشارك دنيا جمهورها ومتابعيها على إنستجرام، بالتعليق بالدعاء لهما بالرحمة، وتمنى السعادة والعزاء لها، وتعبيراتهم عن حبهم لها ولوالديها النجمين الراحلين.

ميرفات أمين تحيي ذكرى دلال عبد العزيز

ظهرت الفنانة ميرفات أمين منذ أيام، في فيديو على موقع إنستجرام، وهي ترتدي سلسلة بصورة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، والتي تعتبر أقرب صديقة لميرفت، ونشرته بنات دلال من خلال الـstories الخاصة بحساباتهم الشخصية على إنستجرام أيضًا.

دنيا وإيمي سمير غانم يستعينان بوالديهما للإحتفال بعيد الحب

نشرت النجمة دنيا سمير غانم صورة رومنسية تجمع سمير غانم ودلال عبد العزيز، كمن خلال حسابها الرسمي على إنستجرام، أحتفالًا بعيد الحب، وكتبت عليها:" أجمل قصة حب.. ربنا يرحمكم ويسعدكم في الجنة مع بعض بإذن الله"، وتبعتها أختها إيمي، لتنشر نفس الصورة دون تعليق.

دنيا سمير غانم في موسم الرياض

ضرت الفنانة دنيا سمير غانم حفل Joy Awards ضمن فعاليات موسم الرياض لعام 2022 بالعاصمة السعودية، بصحبة زوجها الإعلامي رامي رضوان، وشقيقتها الفنانة إيمي سمير غانم وزوجها الفنان حسن الرداد، وتسلمت الشقيقتين تكريمًا لاسم والديهما ومشوارهما الفني، مما دفعهما للبكاء الشديد على المسرح أمام الحضور، وذلك كان في بداية فبراير الجاري.

عادت دنيا لتنشر صورة من طباعة يديها في الأسمنت، في نفس الحفل، ولكن منذ أيام قليلة من خلال موقع إنستجرام، ولم تعلق على الصورة بأي كلمات، وأكتبت بتعليقات الجمهور عليها، التي تهنئها بهذا التكريم، وتبعث لها بكلمات الحب من متابعيها.