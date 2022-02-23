/681172/الشؤون-الصحية-بدمياط-تطلق-حملة-للقضاء-على-القوارض-برأس-البر

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، اليوم الاربعاء، من خلال التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بدمياط، اطلاق حملة للقضاء على القوارض بأنواعها.

دوت الخليج

الحملة حسب الوحدة المحلية لمدينة رأس البر ، تشمل مناطق النيل واللسان والفنار والأسواق العمومية، إلى جانب منطقة الامتداد العمراني، ومن المقرر أن تنطلق في مدينة دمياط، يوم غد الخميس.

الفرق المشاركة التابعة للمديرية على مستوى المحافظة

الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، أكد من جانبه إنه وجه الفرق المشاركة التابعة للمديرية على مستوى المحافظة، بالمكافحة الأرضية للقضاء على القوارض بأنواعها، وأضاف وكيل الوزارة، أنه من المقرر استمرار عمل الحملة، تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض، محافظ الإقليم، حتى يجرى تغطية كافة المراكز.

حملة على الورش والمحال التجارية والمقاهي

يأتي ذلك في الوقت الذي شنت فيه الوحدات المحلية في دمياط، حملة على الورش والمحال التجارية والمقاهي، لمراقبة مدى توافر التدابير الوقائية والاحترازية، أسفرت الحملة عن غلق مقهى ومطعم في مدينة رأس البر، وجرى ضبط عدد من الشيش، إلى جانب تحرير 8 محاضر للمخالفين.

المخالفين للإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية

وجاءت الحملة لضبط المخالفين للإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية، لمجابهة والحد من انتشار فيروس كورونا، تنفيذا لقرار الدكتورة منال عوض، محافظ الإقليم.