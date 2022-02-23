/681170/مواني-البحر-الاحمر-تتداول-1978-طن-بضائع-و-472-شاحنة
حركة تجارية واسعة شهدتها مواني البحر الاحمر خلال ال 24 ساعة الماضية، حيث تم تداول 1978 طن بضائع عامة ومتنوعة و 472 شاحنة و 77 سيارة ملاكي .
دوت الخليج
حركة الصادرات شملت تداول 1251 طن بضائع عامة ومتنوعة 215 شاحنة و 6 ملاكي ، كما شملت حركة الواردات تداول 727 طن بضائع عامة ومتنوعة 257 شاحنة و 71 ملاكي ومتواجد 9 سفن علي ارصفة الموانئ .
ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس
في الوقت الذي استقبل فيه ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 103 شاحنة و 44 ملاكي و السفينة امل بحمولة 95 شاحنة و 8 ملاكي وتم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 97 شاحنة و 5 ملاكي والسفينة امل بحمولة 68 شاحنة و 1 ملاكي .
ميناء نويبع السفينة يستقبل ايلة والسفينة بريدج
أيضا استقبل ميناء نويبع السفينة ايلة والسفينة بريدج ومغادرة السفينة ايلة والسفينة بريدج حيث تم استقبال 59 شاحنة بحمولة 727 طن بضائع عامة و 19 ملاكي وتصدير 50 شاحنة بحمولة 1251 طن بضائع عامة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواني البحر الاحمر تتداول 1978 طن بضائع و 472 شاحنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.