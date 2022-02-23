/681170/مواني-البحر-الاحمر-تتداول-1978-طن-بضائع-و-472-شاحنة

حركة تجارية واسعة شهدتها مواني البحر الاحمر خلال ال 24 ساعة الماضية، حيث تم تداول 1978 طن بضائع عامة ومتنوعة و 472 شاحنة و 77 سيارة ملاكي .

دوت الخليج

حركة الصادرات شملت تداول 1251 طن بضائع عامة ومتنوعة 215 شاحنة و 6 ملاكي ، كما شملت حركة الواردات تداول 727 طن بضائع عامة ومتنوعة 257 شاحنة و 71 ملاكي ومتواجد 9 سفن علي ارصفة الموانئ .

ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس

في الوقت الذي استقبل فيه ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 103 شاحنة و 44 ملاكي و السفينة امل بحمولة 95 شاحنة و 8 ملاكي وتم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 97 شاحنة و 5 ملاكي والسفينة امل بحمولة 68 شاحنة و 1 ملاكي .

ميناء نويبع السفينة يستقبل ايلة والسفينة بريدج

أيضا استقبل ميناء نويبع السفينة ايلة والسفينة بريدج ومغادرة السفينة ايلة والسفينة بريدج حيث تم استقبال 59 شاحنة بحمولة 727 طن بضائع عامة و 19 ملاكي وتصدير 50 شاحنة بحمولة 1251 طن بضائع عامة.