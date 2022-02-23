تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تستضيف مساعد المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ

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استضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساء اليوم، شيري سايكس مساعد المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ، والوفد المرافق لها، وذلك بمقر التنسيقية بجاردن سيتي. واستهل أعضاء التنسيقية اللقاء، بالترحيب بالضيوف، معربين عن سعادتهم لحرص الوفد علي زيارة التنسيقية ضمن زيارتهم لمصر، للتعرف على تجربة أعضائها فى الحياة السياسية والعامة، والتشاور حول مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 الذي تستضيفه مصر نوفمبر القادم.

دوت الخليج

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تستضيف مساعد المبعوث الرئاسي الامريكي للمناخ

و أوضح أعضاء التنسيقية، كيفية نشأة الكيان كمنصة حوارية تجمع بين مختلف الآراء والتوجّهات والأيديولوجيات وكيف ساهم في تحقيق حلم تمكين الشباب و اشراكهم بالحياة السياسية، وكذلك الإسهامات التي قدمتها التنسيقية في الحياة العامة المصرية.

كما تحدث أعضاء التنسيقية عن أبرز الملفات التي تهم الشارع المصري، وكيف يتم تناولها داخل التنسيقية، ثم نقلها إلى البرلمان بغرفتيه من خلال أعضائها بالمجلسين، وأشاروا إلي الدور الذي تقدمه التنسيقية في نشر الوعي البيئي، في ظل الانبعاثات البيئية التي أثرت على المناخ بمختلف البلدان، مؤكدين أن ملف المناخ يلقى اهتمام كبير في الجامعات المصرية من أجل تقديم أفكار وحلول لمشاكل التغير المناخي .

وأعرب أعضاء التنسيقية عن إرادتهم واستعدادهم الكامل لبذل قصارى جهدهم في سبيل مواجهة أسباب تغير المناخ، وتشجيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة، والتحول للأخضر. وفي ختام اللقاء أعربت شيري سايكس والوفد المرافق لها، عن سعادتهم بتجربة شباب التنسيقية ودورهم في الحياة السياسية والعامة، وعما يقدمونه لخدمة البيئة، كما أعربت عن ثقتها الكبيرة في نجاح مصر في استضافة مؤتمر قمة المناخ في دورته المقبلة .

حضر الزيارة من أعضاء التنسيقية، النائبة سها سعيد أمين سر التنسيقية وعضو مجلس الشيوخ، والنائبة أميرة صابر، والنائب عماد خليل، والنائب طارق الخولي، والنائب أحمد فتحي أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، وشريف الرفاعى عضو التنسيقية.