بعد شائعة اعتزاله الغناء.. أزمات عمرو دياب مع صناع المزيكا بالوطن العربي

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ضم مشوار عمرو دياب الفني العديد من الخلافات القوية بينه وبين نجوم أو شركات إنتاج وتوزيع لأغانيه، وكانت آخرهم حذف شركته Nay for media أغانيه من على موقع الفيديوهات يوتيوب، مما جعل اسمه يتصدر محركات البحث ليس فقط باعماله.

دوت الخليج ترصد خلافات عمرو دياب في الوسط الفني خلال سنوات شهرته

شركة ناي تحذف أغاني عمرو دياب

حذفت شركة Nay for media جميع أغاني عمرو دياب من على قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات يوتيوب، وذلك لإنشاء عمرو دياب منصة غنائية جديدة لنشر أغانيه عليها؛ لحفظ حقوق الملكية.

خلاف عمرو دياب وشركة صوت الدلتا

ومن الاخلافات الشهيرة لعمرو دياب عندما نشبت الخلافات بين الهضبة ونصيف قزمان رئيس شركة صوت الدلتا، عندما أخل ببنود العقد الجامع بينه وبين الشركة، وقام الهضبة بالتعاون مع محسن جابر، صاحب شركة عالم الفن للإنتاج الغنائي، وصاحب قناة مزيكا، قبل إنتهاء مدة التعاقد مع شركة صوت الدلتا.

أزمة عمرو دياب مع محسن جابر

شارك الفنان عمرو دياب بعدد من أغانيه التي أنتجها له محسن جابر من خلال شركته عاالم الفن للإنتاج الغنائي، دون الرجوع له، في برنامج "الحلم"، والذي سرد قصة حياة الهضبة ومشواره الفني إلى وقتها، وكان يُعرض على قناة الحياة، عام 2008.

بدأ محسن جابر في هجومه العنيف ضد عمرو دياب من وقت عرض برنامج الحلم، مما أدى إلى رفع جابر دعوى قضائية على الآخر لإثبات حقه في هذه الأغاني، وعدم التصرف فيها دون الرجوع له أول بصفته منتجها، وصرح جابر خلال أحد لقاءاته الإعلامية، أنه هو من رفع من وضع عمرو دياب في الصدارة، وأعلى من سعره في السوق، وقال:"أنا من وضع الخريطة التي يسير عليها عمرو دياب"، والتعامل مع هذه النجومية لابد أن يكون محسوب، ويتعامل بحرص في كل ظهور أو حفلة.

رئيس شركة روتانا يرفع دعوى قضائية على عمرو دياب

قام سالم الهندي رئيس شركة روتانا للصوتيات والمرئيات في عام 2015، دعوى قضائية على عمرو دياب؛ بسبب عدم ألتزامه ببنود العقد المبرم بينه وبين الشركة، ومطالبته بسداد الشرط الجزائي المذكور في العقد، وبعدها رد دياب بأن الشركة هي من أخل بشروط التعاقد، إلى أن تم الصلح بينهما بعد 4 أعوام، وشهد عام 2019 عودة التعاون بين الهضبة وشركة روتانا؛ بتدخل رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، المستشار تركي آل شيخ.

خلافات مستمرة بين عمرو مصطفى وعمرو دياب

تنشأ الخلافات بين الفنان عمرو دياب والملحن المصري عمرو مصطفى من آنٍ لآخر، عندما نشر مصطفى بوست على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقال فيه"مبروك لصديقي الكبير عمرو دياب ومبروك لكل فريق العمل.. عمل جميل"؛ مهنئًا الهضبة بكليب أغنية أماكن السهر، وعاد مصطفى لحذف المنشور، وكتب:"الواحد حاول يكون منافق بس مقدرش.. انتظروا الموسيقى بجد.. زمن المجاملات والعاطفة انتهى.. الموسيقى الحلوة صاروخ يفرض نفسه على الجميع".

نشر بعدها عدد عمرو مصطفى من البوستات يهنئ أيمن بهجت قمر وأمير طعيمة على أغانيهم الناجحة مع المطربين حسين الجسمي و سعد لمجرد، وقال:"رقم واحد بصورة فقط على الأغنيه أثبت أن الأغنية القوية لا تحتاج إلى فيديو وإلى حفلات ولا دعايا كاذبة علشان تنجح برافو لكل فريق العمل دي مش مجرد أغنية دي بتثبت أن الفن الحقيقي زي الماء يخترق أي جدار ليظهر ويفرض قوته".