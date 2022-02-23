/681182/وزير-الإسكان-جار-تسليم-دفعة-من-وحدات-سكن-مصر-بغرب-الجامعات-بمدينة-القاهرة-الجديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، يقوم حاليا بتسليم دفعة من وحدات مشروع " سكن مصـر" بمنطقة غرب الجامعات بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك لمسلسل رقم (1،2) المرحلة الأولى ومسلسل رقم 1 للمراحل المطروحة بعد المرحلة الأولى.

دوت الخليج

مشروع سكن مصر

وأضاف المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أن العملاء الفائزين بالوحدات يقومون بالتوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر بعباس العقاد، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بخطاب البنك إلى مكتب خدمة المواطنين بمقر جهاز القاهرة الجديدة بمركز المدينة، لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

وأوضح المهندس أمين غنيم، أنه تم البدء فى تسليم وحدات العمارة رقم 126، يوم الأحد الماضى 20/2/2022، ووحدات العمارة 127، يوم الإثنين الماضى 21/2/2022، ووحدات العمارة 128، أمس الثلاثاء 22/2/2022، بينما سيتم اليوم الأربعاء 23/2/2022، تسليم وحدات العمارة 129، وتسليم وحدات العمارة 130، غدا الخميس 24/2/2022، ووحدات العمارة 131، يوم الأحد المقبل 27/2/2022.

هذا و قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية فجر اليوم لمقر الكلية الحربية رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة".

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع برامج تدريب طلبة الكلية الحربية مهارياً وبدنياً مشاركاً سيادته الطلبة في الأنشطة الصباحية، وفي اطار حرص سيادته على التواصل المباشر مع الطلبة فقد دار حوار مفتوح بين الرئيس والطلبة، تناول جهود الدولة علي المستوي الداخلي والخارجي من أجل تعزيز التنمية الحالية في مصر وكذلك تحقيق الاستقرار في المنطقة في ظل التحديات الاقليمية المختلفة فضلًا عن جهود تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وكافة دول العالم بما في ذلك على الصعيد العسكري موضحًا سيادته مجمل القضايا في المنطقة والثوابت الأساسية التي تقوم عليها السياسة المصرية من الانفتاح على كافة الدول الكبرى وإقامة العلاقات المتوازنة والمعتدلة معها من أجل البناء والتنمية وتحقيق السلام والامن.