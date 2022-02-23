/681177/حقيقة-تلوث-مياه-الشرب-والزراعة-وعدم-صلاحيتها-للاستهلاك-الآدمي

نفت وزارة الموارد المائية والري، الصور التي تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي صوراً تزعم تلوث مياه الشرب والزراعة وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بعد ظهور عكارة في مياه نهر النيل وتغير لونها، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الموارد المائية والري.

دوت الخليج

وأكدت الوزراة، أنه لا صحة لتلوث مياه الشرب والزراعة أو عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بعد ظهور عكارة في مياه نهر النيل وتغير لونها، مُوضحةً أن عكارة المياه في نهر النيل وتغير لونه يعد أمراً طبيعياً نتيجة لوصول مياه السيول المُحملة بالأتربة والرمال والطمي إليها، وذلك بعد موجة الأمطار والسيول التي تعرضت لها البلاد على مدار الأيام الماضية، الأمر الذي يؤكد على أن شبكة تصريف مياه السيول تعمل بكفاءة عالية، مُشيرةً إلى أن هذه العكارة ليس لها أي تأثيرات سلبية على جودة مياه الشرب والأراضي الزراعية، وسوف تختفي آثارها من المياه خلال يوم أو يومين على أقصى تقدير.

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المبادرة الرئاسية «القضاء على قوائم الانتظار للجراحات والتدخلات الطبية الحرجة»

وكانت قد تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن زيادة قوائم انتظار مرضى الجراحات بالمستشفيات نتيجة لتوقف المبادرة الرئاسية "للقضاء على قوائم الانتظار للجراحات والتدخلات الطبية الحرجة"، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزراة، أمس، أنه لا صحة لزيادة قوائم انتظار المرضى بالمستشفيات نتيجة لتوقف عمل المبادرة الرئاسية "للقضاء على قوائم الانتظار للجراحات والتدخلات الطبية الحرجة"، مُشددةً على استمرار العمل بالمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية والتدخلات الطبية الحرجة، حيث نجحت في إجراء أكثر من مليون عملية جراحية مجاناً منذ انطلاقها وحتى الآن، مع تخصيص مسارات آمنة للمرضى بالمستشفيات خلال جائحة كورونا لاستمرار تقديم خدمات المبادرة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، وقد وصل معدل الإنجاز خلال شهر يناير الماضي 2022 إلى التعامل مع 37 ألفًا و300 حالة وإجراء التدخلات الجراحية لهم ضمن المبادرة، ويتراوح معدل الإنجاز اليومي بالمبادرة بين 1600إلى 1800حالة يومياً، كما تم خفض متوسط الانتظار لمختلف التخصصات الجراحية داخل المستشفيات إلى 5 أيام فقط، ويصل الحد الأقصى إلى 15 يوماً، بينما تحتاج بعض الحالات وقتاً أطول حسب حالة المريض ونوع العملية حرصًا على سلامة المرضى، مُشيرةً إلى أنه تم ضم مستشفيات التأمين الصحي الشامل الجديد للعمل ضمن المبادرة، وذلك لتوسيع قاعدة العمل بالمبادرة وتقديم الخدمات الطبية والتدخلات الجراحية لعدد أكبر من المواطنين.