/681173/تداول-472-شاحنة-و1978-طن-بضائع-بموانئ-البحر-الأحمر

أكدت هيئة موانئ البحر الأحمر، علي تداول 1978 طن بضائع عامة ومتنوعة و472 شاحنة و77 سيارة ملاكي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

دوت الخليج

وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم، أن حركة الصادرات شملت تداول 1251 طن بضائع عامة ومتنوعة و215 شاحنة و6 سيارات ملاكي وشملت حركة الواردات تداول 727 طن بضائع عامة ومتنوعة 257 شاحنة و71 سيارة ملاكي وتتواجد 9 سفن على أرصفة الموانئ.

تداول 472 شاحنة و1978 طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

وأشارت أن ميناء سفاجا استقبل السفينة "بوسيدن إكسبريس" بحمولة 103 شاحنات و44 سيارة ملاكي والسفينة "أمل" بحمولة 95 شاحنة و8 سيارات ملاكي وغادرته السفينة "بوسيدن إكسبريس" بحمولة 97 شاحنة و5 سيارات ملاكي والسفينة "أمل" بحمولة 68 شاحنة وسيارة ملاكي، فيما شهد ميناء نويبع استقبال ومغادرة السفينتين "أيلة" و"بريدج" واستقبل 59 شاحنة بحمولة 727 طن بضائع عامة و19 سيارة ملاكي وتم تصدير 50 شاحنة بحمولة 1251 طن بضائع عامة.

نمو قيمة الصادرات المصرية للكويت بنسبة 19.5 % خلال الـ11 شهر الأولى من 2021

هذا و أكدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، علي ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للكويت مسجلة 274 مليون دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021 مقابل 229.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 19.5%.

وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة الواردات المصرية من الكويت 1.4 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021 مقابل 1.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 17.8%.