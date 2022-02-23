الحكومة ترد على تداول صور تزعم تلوث مياه الشرب والزراعة وعدم صلاحيتها للاستهلاك

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه في ضوء ما تم تداوله من صوراً تزعم تلوث مياه الشرب والزراعة وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بعد ظهور عكارة في مياه نهر النيل وتغير لونها، تواصل المركز مع وزارة الموارد المائية والري، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتلوث مياه الشرب والزراعة أو عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بعد ظهور عكارة في مياه نهر النيل وتغير لونها.
وأوضحت الوزارة، أن عكارة المياه في نهر النيل وتغير لونه يعد أمراً طبيعياً نتيجة لوصول مياه السيول المُحملة بالأتربة والرمال والطمي إليها، وذلك بعد موجة الأمطار والسيول التي تعرضت لها البلاد على مدار الأيام الماضية، الأمر الذي يؤكد على أن شبكة تصريف مياه السيول تعمل بكفاءة عالية، مُشيرةً إلى أن هذه العكارة ليس لها أي تأثيرات سلبية على جودة مياه الشرب والأراضي الزراعية، وسوف تختفي آثارها من المياه خلال يوم أو يومين على أقصى تقدير.
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