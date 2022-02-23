رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعى

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة مستجدات فيروس كورونا. كما يتابع رئيس الوزراء الاستعداد لشهر رمضان وتوافر السلع، بجانب ملف التصدى للتعديات على الأراضى الزراعية. كان مجلس الوزراء، قد وافق على قيام وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاقد، لتأثيث وتجهيز الوحدات السكنية المُعدة لنقل سكان المناطق العشوائية، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير "حياة كريمة" لسكان هذه المناطق، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

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