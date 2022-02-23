سعفان : اليوم وغدا .. بدء اختيار 50 متقدما لدورة الفندقة الشاملة...

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان عن بدء المقابلات الشخصية اليوم الأربعاء وغدا الخميس (23 و24 فبراير الجاري) لاختيار 50 متقدما من المتدربين للدورة الرابعة للفندقة الشاملة بسوهاج والتي تنفذها وزارة القوي العاملة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ومنتجع هيلتون الأقصر ، مشيرا إلي أنه يتم المقابلات بديوان عام مديرية القوي العاملة بسوهاج.

وذكر الوزير أنه تقدم للدورة الرابعة 50 متقدماً من المستوفين للشروط منهم 16 من الإناث ، 34 من الذكور ، كما بلغ عدد المتقدمين 23 من حملة المؤهلات العليا ، 27 من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة.

وقال الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير مديرية القوي العاملة بسوهاج : إنه تم الانتهاء من التقديم للدورة واستمر لمدة 10 أيام وأن المقابلات الشخصية ستكون اليوم الأربعاء وغدا الخميس (23 و24 فبراير الجاري) لاختيار أفضل العناصر للتدريب، موضحاً أن معايير الاختيار تتم وفقاً لتكليفات الوزير التي تعتمد على معايير الشفافية والكفاءة والرغبة في العمل بعد انتهاء التدريب وحسن المظهر، واختيار الأفضل والأنسب للتدريب، وبضرورة أن يتم اختيار عدد مناسب من الإناث تحقيقاً لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة .

وتم تشكيل لجنة الاختيار برئاسة مدير المديرية وعضوية مدير إدارة التدريب المهني، وعضو من برنامج الأغذية العالمي وآخر من هيلتون الأقصر، فضلا عن موجه فني من إدارة التدريب المهني بالمديرية .