الفريق أسامة عسكر يتفقد معرض البحوث الفنية للقوات المسلحة (فيديو)

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واستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة، خلال الجولة، إلى عرض تقديمى عن أحدث الأنظمة البحثية فى كل المجالات التى من شأنها تقديم الدعم لكل الأسلحة التخصصية بالقوات المسلحة.
وناقش تفاصيل الأبحاث المتطورة التى تم تنفيذها، مشيدًا بالجهد المبذول فى البحوث وأهميتها للحفاظ على جاهزية واستقرار القوات المسلحة وما لمسه من الباحثين من فهم واع وإدراك صحيح لجميع جوانب البحوث القائمين عليها.
وفى نهاية الجولة، نقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للقائمين على البحوث، وأكد حرص القوات المسلحة على الوصول إلى أعلى المعايير العلمية فى ذلك المجال، مشيرًا إلى الجدية والقيمة المكتسبة من البحوث الذى تم تنفيذها على مدار العام البحثى.
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