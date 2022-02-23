الكشف على 1500 مريض بقرية العلاقمة ضمن «حياة كريمة» (صور)

جدة - نرمين السيد - نظمت مديرية الصحة بالشرقية قافلة طبية علاجية شاملة بقرية العلاقمة التابعة لمركز ومدينة ههيا بمحافظة الشرقية، والتى استمرت لمدة يومان، وتم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، وأعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية.





القافلة جاءت فى إطار مبادرة "حياة كريمة"، وتنفيذا لتوجيهات وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وإشراف الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخصوصا بالأماكن النائية. واشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية هى "الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، أنف وأذن" كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبى المجانى على 1519 مريضا من أهالى القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 6 حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالى القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدى وطرق الفحص الذاتى للثدى، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها. وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين فى هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

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