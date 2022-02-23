عبد العاطى : وزارة الرى تشارك بشكل محورى في أعمال المبادرة الرئاسية...

- تنفيذ (١٩٥) مشروع في (٥٤) مركز فى نطاق (٢٠) محافظة بتكلفة ٩.٩٠ مليار جنيه

- تأهيل ٣٠٢٤ كيلومتر من الترع بمراكز حياه كريمة

- تنفيذ عدد (٤) عمليات للحماية من أخطار السيول بمحافظات المنيا وأسوان والجيزة

- تشغيل عدد (٨) آبار الجوفية بالطاقة الشمسية بالفرافرة بالوادى الجديد

- تنفيذ أعمال حماية لجوانب نهر النيل بطول ٤٢٠ متر بمحافظة المنيا

- تدبير (٩١) قطعة أراض من منافع الري بمساحة ٩٥.٥٠ ألف متر مربع بـ (٨) محافظات لإقامة مشروعات خدمية عليها

صرح السيد الدكتور/ محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى أن الوزارة تشارك بشكل محورى في أعمال المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" ، والتى تهدف لتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجاً ، والتخفيف عن كاهل المواطنين بهذه المناطق ، وتوفير فرص العمل ، من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان حياة كريمة للمواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية ، والإرتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة ، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أن أجهزة وزارة الموارد المائية والرى تقوم بتنفيذ مشروعات لتأهيل الترع والحماية من أخطار السيول وحماية جوانب نهر النيل وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية بعدد (١٩٥) مشروع حتى تاريخه ، في (٥٤) مركز من مراكز المرحلة الاولى لمبادرة "حياة كريمة" فى نطاق (٢٠) محافظة من محافظات الجمهورية ، وبتكلفة تصل إلى حوالى ٩.٩٠ مليار جنيه.

وقد بلغت أطوال الترع التى تم تأهيلها بمراكز حياه كريمة حوالى ١٥١١ كم ، وجارى العمل في ترع بأطوال تصل إلى ١٥١٣ كيلومتر ، ليصل بذلك إجمالى أطوال التأهيل بمركز حياه كريمة لـ ٣٠٢٤ كيلومتر ، كما إنتهت الوزارة من تنفيذ عدد (٤) عمليات للحماية من أخطار السيول بمحافظات المنيا وأسوان والجيزة تشتمل على إنشاء بحيرات وحواجز وسدود إعاقة ، وتم الإنتهاء من تشغيل عدد (٨) آبار جوفية بالطاقة الشمسية بالفرافرة بمحافظة الوادى الجديد ، وتنفيذ أعمال حماية لجوانب نهر النيل بطول ٤٢٠ متر بمركزى ملوى ودير مواس بمحافظة المنيا.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أن الوزارة قامت بتدبير عدد (٩١) قطعة من الأراضى من منافع الري بمساحة تجاوز ٩٥.٥٠ ألف متر مربع بمحافظات أسيوط والمنيا والدقهلية والبحيرة والمنوفية وسوهاج والأقصر وقنــا ، لإقامة مشروعات خدمية في إطار المبادرة مثل (مراكز شباب - محطات رفع - محطات معالجة - مدارس - وحدات صحية - نقاط إسعاف - نقاط شرطة - مطافئ - مجمعات خدمية ومكاتب بريد - مواقف).

وأضاف سيادته أنه يتم متابعة مؤشرات التقدم في تنفيذ مشروعات الوزارة داخل المبادرة من خلال منصة رقمية تفاعلية تتيح لمتخذ القرار إستعراض المؤشرات المختلفة لمعدلات الإنجاز في المشروعات على مستوي المحافظات والمراكز المختلفة.