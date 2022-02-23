فتح باب التسجيل لفنيين الكهرباء والمعادن في ألمانيا بالتعاون بين وزارة الهجرة...

في إطار تنفيذ الحكومة المصرية للبرنامج الإقليمي "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا" (THAMM)، تعلن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن توفير فرص تدريب من أجل العمل في ألمانيا لـ 40 من الفنيين المتخصصين في مجاليّ الكهرباء والمعادن، وذلك بالتعاون مع وزارات القوى العاملة والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مصر، ووكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية (BA).

وقال السفير محمد خيرت، مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولي، إن معايير الاختيار تم تحديدها وفقا للشروط التالية: أن يكون المتقدم مقيمًا في جمهورية مصر العربية ويحمل الجنسية المصرية، باحث عن عمل، السن من ٢١ عاماً حتى 39 عاماً، والتخصص في أحد المجالات المعلن عنها للعمل في ألمانيا.

أما عن الخبرة الدراسية والعملية، فيشترط أن يكون المتقدم على الأقل حاصلًا على دبلوم فني في مجال التخصص المرغوب العمل به في ألمانيا، ولديه خبرة مهنية لا تقل عن سنتين في نفس مجال الدراسة والتخصص المرغوب العمل به في ألمانيا، والمعرفة الجيدة باللغة الإنجليزية.

وأشار خيرت إلى أن المستندات المطلوبة هي: صورة من صفحة جواز السفر أو البطاقة القومية السارية، صورة من شهادة أو شهادات المدرسة/ المعهد الفني، وللذكور: دليل على الإعفاء أو استكمال الالتزام العسكري، وكذلك سيرة ذاتية كاملة وفقا للنموذج المرفق باللغة الإنجليزية في صيغة WORD، ونسخة من شهادة خبرة واحدة على الأقل توضح خبرة من الخبرات المهنية المذكورة في السيرة الذاتية.

وحول إرشادات عملية التقديم، قال مساعد وزيرة الهجرة أنه سيتم النظر فقط في الطلبات الكاملة المستوفاة للمعايير والمرسلة بحلول الموعد النهائي 6 مارس 2022، على أن يتم إرسال النسخة الإلكترونية من الاستمارة والمستندات المطلوبة حيث يمكن للمرشحين الراغبين في التقديم لهذه الفرصة القيام بذلك عن طريق ملء هذه الاستمارة، والتي توضح الفئات المطلوبة والوصف الوظيفي بالتفصيل:

‏https://bit.ly/TAHMMCandidates_ElectricityandMetal

ونموذج السيرة الذاتية، عن طريق الرابط:

‏https://bit.ly/CVTHAMMTemplate

وإرسالهم قبل حلول الموعد النهائي لتقديم الطلبات وهو الأحد الموافق 6 مارس، إلى وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]، ولن يتم النظر في الطلبات المكتوبة بخط اليد (برجاء ملء الاستمارة إلكترونيا)، ولن يتم النظر في الطلبات المرسلة بدون تعبئة نموذج السيرة الذاتية برجاء إرسال هذه الاستمارة بعد ملئها باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية في صيغة word ويتم إرسال الاستمارة وجميع المستندات المطلوبة في رسالة إلكترونية واحدة.

ولفتت وزارة الهجرة إلى أنه سيتم عقد مقابلات شخصية باللغة الإنجليزية، كما سيتم توفير لهؤلاء المرشحين ندوة تعريفية مفصلة حول برنامج THAMM ومزاياه وعملية التوظيف في ألمانيا، كما سيكون هناك مقابلات أخرى مع أصحاب العمل من ألمانيا، ومن يجتاز مرحلة المقابلات الشخصية من المرشحين يحصل على برنامج تدريبي مكثف في القاهرة بهدف الإعداد والتأهيل للمغادرة والعمل في ألمانيا.