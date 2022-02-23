الصحف الكويتية تبرز زيارة السيسى للكويت.. وعمق العلاقات بين البلدين

جدة - نرمين السيد - أبرزت الصحف الكويتية الصادرة اليوم الأربعاء، زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى للكويت ولقائه بأمير الكويت وولى العهد ورئيس مجلس الوزراء وبحفاوة الاستقبال للرئيس وعمق العلاقات التاريخية التى تجمع البلدين الشقيقين وتأكيدات أمير الكويت بأن الكويت لن تنسى المواقف المصرية.





ففى صحيفة (القبس) الكويتية وتحت عنوان "الأمير للسيسى: الله يديم المحبة" كتبت الصحيفة اتجهت أنظار العالم العربى أمس إلى الكويت التى استقبلت الرئيس السيسى فى زيارة رسمية، والتى عكست عمق العلاقات التاريخية التى تربط الكويت بمصر.

وتحت عنوان "الأمير للسيسى: المصريون إخوة ومواقفهم لا تُنسى" نقلت صحيفة (الجريدة) عن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد قوله "إن الشعب المصرى أخ، وطول عمره مع أشقائه، وإخوانه الكويتيون ما ينسون هذا الموقف"، لافتاً إلى أن الدماء اختلطت بين الشعبين.

وأضافت الصحيفة أن أمير الكويت قال مرحباً بالرئيس السيسى: "فخامة الرئيس أهلاً وسهلاً فيك نورت الكويت، أبرك الساعات، الله يديم هذه المحبة والمعزة اللى فى القلوب مع بعض إن شاء الله والعلاقة الطيبة بين البلدين قدوة للآخرين.. ودائماً نعتز بآرائكم السديدة وبملاحظاتكم، ونشكركم، وما نستغنى دائماً عن بعض النصائح التى تدور بيننا وتتم بين البلدين.. الأخ فخامة الرئيس نعتز باهتمامك وحرصك على علاقة البلدين الشقيقين مصر والكويت، وهذا من قديم الزمان، والآن نورت بلدك الثانى.. الرئيس بين أهلك وإخوانك".

وفى صحيفة (النهار) الكويتية وتحت عنوان "مباحثات سمو ولى العهد والرئيس المصرى تناولت تعزيز العلاقات وتنميتها" أوضحت الصحيفة أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن الجهود المصرية - الكويتية لتعزيز أوجه التعاون الثنائى بينهما، خاصةً فى ظل قرب انعقاد الدورة الثالثة عشر للجنة المشتركة المصرية-الكويتية فى القاهرة، وكذلك اللجنة القنصلية المشتركة بين البلدين.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسى تقدم بالشكر إلى الكويت على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، معربا عن تقديره للعلاقات الوثيقة والتاريخية التى تجمع البلدين على المستويين الرسمى والشعبى، فضلا عن التشابك الاجتماعى والثقافى الممتد.

وفى صحيفة (الأنباء) وتحت عنوان "الأمير للسيسى: الشعب المصرى أخ كبير" نقلت الصحيفة عن أمير الكويت قوله "دائما نعتز بآرائكم وملاحظاتكم، وأشكركم وما نستغنى عنكم، ودائما بعض النصائح اللى تدور ما بيننا وما بين البلدين، وهذا مو كثير على الأخ الرئيس باهتمامه وحرصه على مصلحة البلدين الشقيقين مصر والكويت، وهذا من قديم الزمان.. وطبعا نورت بلدكم الثانى بزيارتك، ويا أهلا وسهلا فى فخامة الرئيس بين أهلك وإخوانك".

وأوضحت الصحيفة، أن ولى العهد الشيخ مشعل الأحمد أجرى مباحثات رسمية مع الرئيس السيسى تناولت العلاقات بين البلدين وأوجه تعزيزها وتنميتها فى مختلف المجالات والمستجدات الإقليمية والدولية.