القوى العاملة تعلن عن 94 فرصة عمل.. اعرف طرق التقديم

وأوضح الوزير، فى بيان له اليوم الأربعاء، أنه قبول الطلبات يبدأ من اليوم الأربعاء وحتى استيفاء العدد، لافتا إلى أن الرواتب تبدأ من 2400 جنيه مع توفير تأمين صحى واجتماعى، وأماكن إقامة للمغتربين، وحوافز شاملة، وتدرج وظيفى.
وأشار الوزير إلى أن هذه الفرص تأتى فى إطار دور وزارة القوى العاملة فى تشغيل الشباب فى القطاع الخاص وتأهيلهم لدخول سوق العمل، خصوصا على وظائف المستقبل والتحول الرقمى فى ظل رؤية مصر 2030.
وأكد الوزير أن الوظائف المطلوبة هى: 35 مهندس اتصالات، و24 فنى تبريد وتكييف، و30 فنى أبراج المحمول، و5 فنى مولدات.
وشدد البيان أنه على الراغبين فى التقدم لهذه الوظائف التوجه إلى مقر شركة أوبريت آى سى تى للاتصالات وصيانة شبكات المحمول عنوانها برج معمار المرشدى الدور الرابع، بجوار كوبرى زهراء المعادى، طريق الاوتوستراد بالقاهرة، أو التواصل هاتفياً على الرقم 01225042415، أو ارسال السيرة الذاتية للشركة عن طريق البريد الإلكترونى [email protected].
كما يمكن للراغبين على التقدم لتلك الوظائف التوجه لديوان عام وزارة القوى العاملة فى 3 شارع يوسف عباس، مدينة نصر، الإدارة العامة للتشغيل بالدور الرابع، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة بعد الظهر، للتقدم على الوظائف.
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