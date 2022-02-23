القوى العاملة: تعيين 1979 شابا منهم 33 «قادرون باختلاف» بالغربية

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية بتعيين 1979 شابا، فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 33 "قادرون باختلاف"، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل، والذين بلغوا 5507 شابا، كما تم توفير 141 فرصة عمل .





وقال وزير القوى العاملة إن المديرية استخرجت 723 ترخيص مزاولة الحرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين، كما خرَّجت 19 متدرجا فى مجال التدرج المهنى، وإلحاق 38 بمنشآت القطاع الخاص، وإصدار 2 ترخصى عمل للأجانب، وتلقى طلب لآخر.

وأوضح ياسر عيد وكيل المديرية من خلال تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال يناير الماضى، أن المديرية قامت فى مجال التفتيش العمالى بالتفتيش على 637 منشآت (دورى - حملات) يعمل بها 1087 عاملا، وإعادة التفتيش على 498 منشأة أخرى، وأسفر عن تحرير 174 محضرا للمنشآت المخالفة، وتلقى 6 شكاوى من خلال بوابة الشكاوى الإلكترونية، تم بحث 5 شكاوى منها، وتبقى شكوى ما زالت تحت البحث، فضلا عن بحث 18 شكوى أخرى قدمت ورقيا.

وأشار مدير المديرية إلى أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعيا وصحيا، قامت المديرية بعمل وثيقة تأمين تكافلى لـ 932 عاملا من المسجلين بإجمالى 55 ألفا و920 جنيها، وصرف 4000 جنيه منح لإجراء عمليات جراحية لعاملين، فضلا عن استكمال صرف منحة المولد النبوى الشريف بإجمالى 76 ألف جنيه لـ 152 عاملا من المسجلين بالمديرية.

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية ففتشت المديرية على 667 منشأة وإعادة التفتيش على 778 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 265 محضرا للسلامة والصحة المهنية، وإعطاء مهلة قانونية لـ 857 منشأت لإزالة المخالفات، وتلقى 1046 شكوى فى نفس المجال، تم استيفاء 24 شكوى منها، واتخاذ الإجراءات القانونية لـ 46 شكوى، و94 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة، وعقد 23 ندوة توعية، ومنح 15 ترخيص لمنشآت، وعمل 139 قياسات ميدانية لـ 56 منشأة،كما تم التفتيش على 667 منشأة أخرى فى مجال تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19).