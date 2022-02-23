يستعد فريق ليفربول لمباراته ضد نظيرة ليدز يونايتد، ضمن منافسات الدوري، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 9:45 مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

هدافي الدوري الأنجليزي 2022

1- محمد صلاح لاعب ليفربول 16 هدفا

2- ديوجو جوتا لاعب ليفربول 10 أهداف

3- جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي 9 أهداف

4- ميكائيل أنطونيو لاعب وست هام يونايتد 8 أهداف

5- كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد 8 أهداف.

حقق ليفربول الفوز على نظيره نوريتش سيتي

حقق ليفربول الفوز على نظيره نوريتش سيتي بنتيجة 3/1، ضمن مباريات الأسبوع الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ ليفربول الماراة بتراجع بعض الشئ، مما أتاح الفرصة لنوريتش سيتي أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 48 عن طريق ميلوت راشيكا.

ليتعادل ساديو ماني للريدز في الدقيقة 64، ثم أحرز محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول في مرمى نوريتش سيتي، ضمن مباريات الأسبوع الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل صلاح الهدف في الدقيقة 67 بعد تمريرة رائعة من الحارس أليسون، ليتلاعب الفرعون المصري بدفاعات وحارس نوريتش سيتي ويسكنها الشباك.

وفي الدقيقة 81 حرز لويس دياز الهدف الثالث لليفربول، لينهي أما نوريتش سيتي في العودة للقاء.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد ليفربول للنقطة رقم 57 في المركز الثالث، بينما ظل موريتش سيتي بالمركز الأخير برصيد 17 نقطة.

حقق توتنهام الفوز على نظيره مانشتسر سيتي

حقق توتنهام الفوز على نظيره مانشتسر سيتي بنتيجة 3/2 على ملعب "الاتحاد"، ضمن مباريات الأسبوع الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة في احداثها، بعدما تعادل مانشستر سيتي في الدقائق الأخيرة ليرد بعدها توتنهام بهدف قاتل ليخطف الثلاثة نقاط.

وسيطر لاعبوا مانشستر سيتي على اللقاء، واضاعوا أكثر من كرة، في ظل تطبيق الهجمة المرتدة بشكل مميز من توتنهام، وأستطاعوا أن يهددوا مرمى المان سيتي في أكثر من كرة من خلال هجمات مرتدة منظمة.

مانشستر سيتي ضد توتنهام

وأفتتح الأهداف ديان كولوسيفيكي لتوتنهام مبكراً في الدقيقة 4، ثم تعادل جوندوجان لمانشسر سيتي في الدقيقة 33، لينتهي الشوط الأول لاتعادل 1/1.

وفي شوط المباراة الثاني تقدم هاري كين بالهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة 59، ليتعادل رياض محرز مرة أخرى في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.