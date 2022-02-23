رعد وحبات برد.. الأرصاد تكشف الظواهر الجوية فى طقس اليوم (صور)

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد اليوم الأربعاء تتأثر برياح جنوبية غربية تعمل على رفع درجة الحرارة لنعيش أجواء دافئة على معظم الأنحاء ونشاط الرياح المثير للرمال والأتربة أحيانًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.





وأكدت الأرصاد أنه سرعان ما تدخل الكتلة الهوائية البارده مع تقدم الوقت غرب البلاد يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانًا، وتتقدم الكتلة الباردة مساء اليوم لداخل لتعلن عن انخفاض فى درجات الحرارة وفرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تصل خفيفة إلى القاهرة. وأشارت إلى أن الكتلة الباردة يصاحبها انخفاض أكبر فى درجات الحرارة يومى الخميس والجمعة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد ونشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق لنعيش أجواء شتوية بامتياز.

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