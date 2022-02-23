أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 23 فبراير 2022

جدة - نرمين السيد - القاهرة
يقوم سفير إسبانيا فى مصر رامون خيل كاساريس، بزيارة إلى مدينة أسوان لحضور الاحتفال بمهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، ويعقد السفير على هامش الزيارة اجتماعا مع محافظ أسوان أشرف عطية، لبحث مشروعات التعاون فضلا عن عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
برلين
تلتقى وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، نظيرها الفرنسى جان إيف لودريان، حيث يجريان محادثات يتطرقان خلالها إلى الأوضاع الحالية والقضايا الراهنة، ويعقدان مؤتمرا صحفيا بمقر الوزارة يتم خلاله التحدث عن القضايا التى تمت مناقشتها خلال اللقاء.
مسقط
ينطلق الملتقى العُمانى لصُنَّاع الإعلام فى دورته الأولى تحت عنوان "الإعلام الرقمى وفرص التطور"، والذى تنظمه جمعية الصحفيين العمانية، لمدة يومين، تحت رعاية الشيخ عبدالله بن شوين الحوسنى عضو مجلس الدولة رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان.
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