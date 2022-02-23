/681152/تاريخ-مواجهات-ليفربول-ضد-ليدز-يونايتد-قبل-مباراة-اليوم

يستعد فريق ليفربول لمباراته ضد نظيرة ليدز يونايتد، ضمن منافسات الدوري، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 9:45 مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تاريخ مواجهات الفريقين

التقى الفريقين في 27 مباراة حقق خلالها الريدز في الفوز 16 مرة وحضر التعادل في 5 مواجهات وتلقى الهزيمة في 6 مباريات.

ويسعي فريق الريدز في حصد الثلاث نقاط من أجل صداراة الدوري، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 57 من أصل 25 مواجهة خاصها الفريق.

حقق ليفربول الفوز على نظيره نوريتش سيتي بنتيجة 3/1، ضمن مباريات الأسبوع الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ ليفربول الماراة بتراجع بعض الشئ، مما أتاح الفرصة لنوريتش سيتي أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 48 عن طريق ميلوت راشيكا.

ليتعادل ساديو ماني للريدز في الدقيقة 64، ثم أحرز محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول في مرمى نوريتش سيتي، ضمن مباريات الأسبوع الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل صلاح الهدف في الدقيقة 67 بعد تمريرة رائعة من الحارس أليسون، ليتلاعب الفرعون المصري بدفاعات وحارس نوريتش سيتي ويسكنها الشباك.

وفي الدقيقة 81 حرز لويس دياز الهدف الثالث لليفربول، لينهي أما نوريتش سيتي في العودة للقاء.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد ليفربول للنقطة رقم 57 في المركز الثالث، بينما ظل موريتش سيتي بالمركز الأخير برصيد 17 نقطة.

أحداث مباراة إنتر ميلان وليفربول

انتهت أحداث مباراة إنتر ميلان وليفربول بنتيجة هدفين دون رد، لصالصح الريدز، في لقاء يجمع بين الفريقين في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

جاء هدف محمد صلاح في الدقيقة الـ 83 من عمر اللقاء، من خلال كرة عرضية تعود من فان دايك ويسددها صلاح بقوة وسط دفاعات الإنتر ويسكنها الشباك.

محمد صلاح يتربع على عرش أوروبا

بهذا الهدف يزيد محمد صلاح رصيده في دوري الأبطال إلى الـ 36 هدفن وعلى مستوى كافة البطولات الأوروبية يصل لهدفه الـ 45 هدف، مع مختلف الأندية.