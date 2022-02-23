اعتزال عمرو دياب الغناء تثير الجدل.. ما القصة؟

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فوجئ الجمهور في الساعات الأولى من صباح اليوم الأبعاء الموافق 23 فبراير، بحذف أغاني الهضبة عمرو دياب من على قناة شركته ناي بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. ما دعى البعض يضع تكهنات حول إعتزاله الغناء.

دوت الخليج تكشف حقيقة اعتزال عمرو دياب الغناء

هل اعتزل عمرو دياب الغناء؟

الحقيقة أنه لا صحة لتعليقات وتكهنات وتخمينات الجمهور حول اعتزال عمرو دياب الغناء، وأن كل ما في الأمر أنه ينشئ منصة جديدة للموسيقى سينقل أغانيه عليها من أجل حقوق الملكية.

حذف أغاني عمرو دياب

وحرص عمرو دياب وشركته ناي على حذف جميع أغانيه من على قناة الشركة على يوتيوب وغيرها من المنصات الموسيقية والاكتفاء بحفلاته فقط التي لم يحذفها.