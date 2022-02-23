/681150/موعد-مباراة-توتنهام-ضد-بيرنلي-فى-الدوري-الإنجليزي

يدخل فريق توتنهام مبارته اليوم الأربعاء، على نظيره بيرنلي، والتي من المقرر إقامتها في تمام التاسعة والنصف مساءً،على ملعب "تيرف مور"، المؤجلة من الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

يخوض فريق بيرنلي ضد نظيرة توتنهام والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، عبر قنوات beIN Sports HD Xtra 1

حقق توتنهام الفوز على نظيره مانشتسر سيتي بنتيجة 3/2 على ملعب "الاتحاد"، ضمن مباريات الأسبوع الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة في احداثها، بعدما تعادل مانشستر سيتي في الدقائق الأخيرة ليرد بعدها توتنهام بهدف قاتل ليخطف الثلاثة نقاط.

وسيطر لاعبوا مانشستر سيتي على اللقاء، واضاعوا أكثر من كرة، في ظل تطبيق الهجمة المرتدة بشكل مميز من توتنهام، وأستطاعوا أن يهددوا مرمى المان سيتي في أكثر من كرة من خلال هجمات مرتدة منظمة.

مانشستر سيتي ضد توتنهام

وأفتتح الأهداف ديان كولوسيفيكي لتوتنهام مبكراً في الدقيقة 4، ثم تعادل جوندوجان لمانشسر سيتي في الدقيقة 33، لينتهي الشوط الأول لاتعادل 1/1.

وفي شوط المباراة الثاني تقدم هاري كين بالهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة 59، ليتعادل رياض محرز مرة أخرى في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

كين يقتل مانشستر سيتي

وظن الجميع أن المبارة في طريقها للتعادل، ولكن يأتي كين مرة أخرى في الدقيقة 90+5 ويسجل هدف قاتل وغالي لتوتنهام، ليعطي الفوز لفريقه في الدقائق الأخيرة.

موقف الفريقين

وتٌعد تلك الخسارة الأولى لمانشستر سيتي منذ 15 مباراة متتالية، ليتوقف رصيد كتيبة جوارديولا عن النقطة رقم 63 متصدراً جدول الترتيب، بينما أرنفع رصيد توتنهام عند النقطة رقم 39 في المركز السابع.