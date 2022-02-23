/681147/مواعيد-مباريات-اليوم-الأربعاء-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الأربعاء، العديد من المواجهات الهامة، ومن أبرزها مباراة ليفربول ضد ليدز في الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم: مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا يخوض أتلتيكو مدريد ضد نظيرة مانشستر يونايتد والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً. تقام بنفيكا ضد فريق أياكس والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً. مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي يخوض فريق بيرنلي ضد نظيرة توتنهام والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، عبر قنوات beIN Sports HD Xtra 1 يخوض واتفورد ضد كريستال بالاس في تمام الساعة 9:30 مساءً، عبر قنواتbeIN Sports HD Xtra 2 ليفربول ضد فريق ليدز يونايتد والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 9:45 مساءً، عبر قنوات beIN Sports 3 HD Premium مواعيد مباريات الدوري المصري يخوض إيسترن كومباني ضد فريق المصري والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً عبر قنوات on time sport يخوض فريق الإسماعيلي ضد نظيرة الجونة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، عبر قنوات on time sport مواعيد مباريات الكونفدرالية يخوض أوتوهو الكونغولي ضد فريق القطن الكاميرونى والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً.

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